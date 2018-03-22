这里没人笑话我：被丈夫毁容的阿富汗女子在加拿大开始新生活

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莎吉拉.扎里恩（Shakila Zareen）曾经是个美丽的姑娘。但是2012年在阿富汗，她的丈夫对准她射出的子弹几乎削掉了她的半张脸。她活了下来。但是却被严重毁容。那年她17岁。今年年初，她和母亲、妹妹来到了加拿大，在温哥华郊区住了下来。本星期，她通过翻译接受了CBC采访。

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扎里恩16岁时，她的姐夫做主，把她嫁给了一个自己的朋友。那人比她大14岁。当时她的父亲已经病重，无力保护她。而这个姐夫不仅和政府官员走得很近，暗地里和塔利班也有联系。婚礼举行两个星期后，她的父亲就去世了。

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被殴打虐待，求助无门

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从结婚第一天起，丈夫就开始殴打和虐待她。这样的日子过了几个月。有一天，在一场异常凶狠的毒打后，她去了当地的警察局求助，并告诉警察姐夫和丈夫都和塔利班有联系。警察的回答是：“他是你丈夫。他也没对你做什么可怕的事。他又没割掉你的耳朵，他又没割掉你的嘴，他又没割掉你的鼻子。”他们不仅没有保护她，而且把她来过的事告诉了她丈夫。

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扎里恩离开警察局后逃到了母亲家。几个小时后，她丈夫就带着几个男子追来了。她记得，当时自己坐在地上，母亲在祷告，妹妹在厨房里。她听到脚步声，然后她丈夫和几个人冲进来，用一支猎枪对准她的脸。轰然一声枪响后，她眼前一片黑暗。

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“我的半个脸没有了”

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她奇迹般地活了下来。最早帮助她的是印度政府。她和母亲、妹妹被接到德里。她在那里的最初三年中做了九次整容手术。在印度期间，她的丈夫和姐夫经常打电话来威胁她们，声称阿富汗离印度很近，很容易就能找到并杀了她们。她的丈夫在枪击事件后被关了十个月，那时早已获释。

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自2008年起开始帮助阿富汗妇女的美国律师莫特里（Kimberly Motley）在接受CBC采访时说，在阿富汗，如果一个女人因遭家暴向警察求助，警察首先会问她做错了什么事，然后尽量把她送回丈夫家。如果她足够幸运，上了法庭，法官的反应和做法也是一样的。

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2016年6月，母女三人在联合国难民署的推荐下获准在美国“有条件居留”。这让扎里恩觉得，跨过一个太平洋，她终于可以从丈夫手中逃脱了。

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美国政府冻结难民项目改变她们的命运

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但是特朗普上台后，美国政府收紧了移民难民政策。大约是在收到第一封批准她们有条件居留的信一年后，她们收到了第二封信。信中说，她们的难民申请因“安全方面的理由”不能被接受。扎里恩如坠冰窖。

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美国拒绝难民申请的“安全原因”很少被披露。但是据《卫报》报道，她们很可能是受到了那个黑白两道都吃得开的姐夫的牵连。尽管她们是为了逃离他才成了难民。

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联合国难民署把扎里恩的材料转给了加拿大。她们的命运从那时起迅速发生变化。所有的手续在几个月内完成。去年11月，扎里恩在新德里通过加拿大驻印度高级专员公署官员的面试。今年1月底，母女三人到达加拿大，在温哥华郊区的一栋公寓里住了下来。

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终于敢把脸露出来

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扎里恩说，在印度的时候，因为怕被人嘲笑，她很少摘掉蒙在左眼上的纱布。但是来到加拿大以后，她终于敢把它摘掉了。“这里没有人笑话我，这件事给我带来的安全感最多。”

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扎里恩说，她知道自己要开始新生活还有很长一段路要走。她正在做心理咨询，还要努力学英语，适应新环境。

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但过去那段可怕的经历仍然在缠绕着她。她吞咽食物时旧伤会痛。另外，当记者问她为什么把一张旧照放在床头时，她失去了一直保持的平静，暴露出内心的痛苦。她说：“我看着它想过去的我，我想看到我那时的样子和现在的样子。我还想，什么样的男人会对女人做出这种事，会这样伤害我?”

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（RCI with CBCLaura Lynch, The Guadian）

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