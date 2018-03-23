海洋生物学家开始拍到的虎鲸幼仔游在妈妈身边/Jared Towers

加拿大海洋生物学家目睹雄性鲸鱼溺死母鲸幼仔，怀疑是为求偶

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期五 23 三月, 2018 , 暂无评论 ↓

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不列颠·哥伦比亚省的海洋动物学家在本周出版的《自然》科学杂志上发表报告说，他们第一次目睹了成年虎鲸有意溺死了一只刚出生不久的虎鲸幼仔。

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事件发生在2016年12月2日，地点是在温哥华岛东北海岸。当时，海洋哺乳动物专家贾里德·托尔斯（Jared Towers）听到水下麦克风传来一种奇怪的鲸鱼叫声，于是立即与另两位同事一起出海去看到底发生了什么。

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研究人员跟踪这些鲸鱼并开始拍照，当开始看到溅起的水花时，他们还以为是鲸鱼找到了猎物。但很快意识到，那个所谓的“猎物”是一只刚出生不久的小鲸鱼。这只小鲸鱼很长时间没有浮出水面。然后就看到另一只雄性成年虎鲸嘴里叼着鲸鱼宝宝从他们的船边游了过去。

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嘴里叼着幼仔的雄性虎鲸从船侧游过 / Gary Sutton

这令几位专家感到惊骇和着迷。他们知道在哺乳动物世界存在杀婴情况，例如狮子、熊和灵长类动物，但从未有记录虎鲸也会杀婴。

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在接下来的几分钟里，他们看到鲸鱼宝宝的妈妈与同一种群的其它鲸鱼开始追逐叼走她孩子的雄性鲸鱼，而雄鲸鱼的家族则试图阻拦它们。

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托尔斯描述说，那头叼走鲸鱼宝宝的雄性鲸鱼约有32岁。鲸鱼宝宝的母亲是如此拼着命撞向雄鲸鱼，以至于能看到后者身上脂肪的颤抖。当时水面上有红色的血液飞溅出来，水下麦克风则传来鲸鱼疯狂的叫声。

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虎鲸幼仔妈妈拼命撞向抢走她孩子的雄虎鲸 /Gary Sutton

托尔斯说，尽管鲸鱼也以其它哺乳动物为食，如海豹、海狮和它们的幼崽，但它并不是把同类的幼崽当作食物。科学家怀疑这是一种所谓的性选择行为。即雄性鲸鱼溺死了小鲸鱼是为能够吸引其母亲，以便找到交配对象。

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托尔斯介绍说：“我们知道虎鲸妈妈会通过分配食物引导成年子女，包括为成年的子女创造交配机会”。

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他补充说，虎鲸溺婴的事件证明，虽然我们已经研究鲸鱼四十年，但对这些海洋哺乳动物的认识还差得很远”。

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