法庭下令著名调查记者交出线人信息 加拿大广播公司：要上诉

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魁北克最高法院周四做出一项裁决，要求加拿大广播公司法语部（Radio Canada）的著名调查记者Marie-Maude Denis 在一宗涉及政治丑闻的罪案中作证。

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这意味着，她必须交出与案件相关的信息，包括线人信息。

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加拿大广播公司法语部新闻与公共事务总监Michel Cormier表示，这一裁决威胁到了公众知情权，并表示会上诉。

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在一份声明中，Michel Cormier表示，保护秘密信息源/线人是调查记者工作的基础。

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而Marie-maude Denis 在接受CBC采访中表示，记者有责任就保密信息进行调查，如果这涉及公众利益，就应该进行报道。

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联邦新法律：不许强迫记者交出线人信息

联邦政府在去年刚刚通过一项法律，不允许法庭强迫记者交出报道的信息源。

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魁北克最高法院法官 Jean-François Émond却在裁决中称，Marie-Maude Denis的调查报道，涉及到了罪案调查，而且信息本身是政府的保密文件，因此有必要向法庭提交。

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长篇报道揭政府腐败丑闻

Marie-Maude Denis是魁北克最著名的调查记者。

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在2012年和2015年，加拿大广播公司法语部的Enquête播出了两期报道，揭露前省自由党政府的部长Marc-Yvan Côté受贿，以换取政府合同的报道。

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2016年，Marc-Yvan Côté和前副省长Nathalie Normandeau被捕，并被控一系列与腐败有关的罪名。

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两人的律师辩护说，指控中涉及政府保密文件，揭露事件的记者需要出庭作证，究竟是谁泄密，这可能涉及前自由党政府中有人要让他们定罪。

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