周末网络广播（2018年3月23-25日）

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本周报道精选

贸易数字混乱，难怪特朗普信口开河（方华）

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美国总统特朗最近的一番话在加拿大引起了不小的风波。他在一次募捐会上津津乐道的说，他在与加拿大总理特鲁多会谈时满嘴跑火车把颜值高的特鲁多搞得晕头转向。特朗普回忆说，当特鲁多对他说加拿大和美国的自由贸易对美国有好处、美国有贸易盈时，他立刻反唇相讥地说道：“错！占便宜的是加拿大，美国在与加拿大的贸易中有很大的逆差。” 尽管当时他根本不知道美国和加拿大贸易的具体数字。

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投票年龄降到十六岁？加拿大选举委员会在考虑（赵黎）

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加拿大选举委员会 （Elections Canada ）的 负责人表示，应该考虑把有资格投票的年龄降到16岁，以此来推动加拿大人终身参与民主进程。选举委员会的代理首席选举官斯蒂凡·佩罗（Stéphane Perrault）对加拿大广播公司表示，当然，要降低投票的法定年龄，这是只有联邦议会通过才能进行的重大变动，不过，他认为这是 “值得考虑的”。

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像在欧洲一样, 谷歌宣布3亿美元的“谷歌新闻倡议”帮助媒体解困（沈二）

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谷歌周二表示，它将在三年内投入3亿美元用于帮助新闻媒体，加强Google与他们的关系推出各种产品和举措。其称为Google新闻倡议综合举措的一部分。但这不是直接向新闻机构提供赠款。

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有盼头：5G无线网终于要来了（方华）

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加拿大广播公司报道说，加拿大联邦政府、安大略省政府和魁北克省政府决定共同出资2亿加元资助5G无线网络落户加拿大，加拿大五个私营电讯公司Ericsson, Ciena Canada, Thales Canada, IBM 和CGI将共同出资2亿加元用于在加拿大人口稠密地区推出5G无线网络走廊的项目。

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NAFTA谈判似乎有突破（赵黎）

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有报道说，在北美自由贸易协定 NAFTA 谈判中，有关汽车谈判的部分取得了突破，从而使谈判的人和利益相关者们有了一种少有的感觉：乐观。加拿大驻美国大使戴维·麦克诺顿 （David MacNaughton）在华盛顿的一个会议上告诉记者，由于汽车谈判上的进展，他现在的感觉比以前要积极得多，而且总的感觉似乎有些 “解冻”。

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一周图片报道

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