加拿大计划在大西洋沿岸开辟三个海洋生态保护区

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加拿大联邦政府渔业部星期四宣布，计划在新斯科舍省沿海创建3个新的海洋生态保护区，并称此举是为了实现到2020年保护加拿大10％的水域的承诺。

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这三个新的海洋生态保护区考虑的选址分别是：

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位于哈利法克斯东南部的东岸地区，那里有密集的群岛；根据渔业部的资料，这个约2000平方公里的地区有数百个岛屿，并且富含鳗草、海带和盐沼，是底层鱼类产卵区和鸟类觅食传统区域。

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第二个是位于省西南端雅茅斯以南苏格兰地区的Fundian Channel-Browns Bank地区。面积为7,000平方公里。可用于商业和非商业物种的饲养和育苗区。那里海绵类动物和珊瑚的密度很高。

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第三个考虑的区域是哈利法克斯东部外海萨伯里岛以东大约3.6万平方公里的海域，那里被称作东峡谷，是一个容易受到干扰的深海生态系统，将作为渔业法保护的范畴。

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“加拿大公园和野外协会”新斯科舍分部执行主任克里斯·米勒对此表示欢迎。多年来，该组织一直在呼吁政府禁止在这些海域的工业性开发。米勒说。“我们的海洋正承受着气候变化、污染和某些过度捕捞的巨大压力。这些地区就不应该允许任何石油和天然气勘探，水产养殖或底拖网捕鱼。新的计划将有助于保护海洋中的生物多样性”。

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“生态行动中心”的高级海洋协调员苏珊娜·富勒（Susanna Fuller）说，现在选择要保护的地区还包括脆弱的深海珊瑚和正在枯竭的底层鱼。“我们对这一进展表示欢迎，并期待与渔业协会、沿海社区以及联邦政府开始下一步的合作”。

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