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美中贸易战加拿大受益还是受气

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 23 三月, 2018 , 暂无评论 ↓

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在美国和中国剑拔弩张准备开打贸易战的情况下，作为美国的紧邻和中美两国的主要贸易伙伴国，加拿大是会得益、受气、还是受牵连呢？

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第二战场

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被美国国内政治缠斗和婚外情丑闻搞得灰头土脸的美国总统特朗普努力在外交领域施展拳脚，除了突然宣布要亲自出马与宿敌朝鲜最高领导人金正恩举行面对面会谈之外，还不顾国际国内的众多反对而开辟了第二“战场”，这就是宣布对中国出口美国的商品征收几百亿美元的关税，以惩罚中国迟迟不解决对美国贸易的巨额贸易盈余问题。

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美国总统特朗普说，历史上没有一个国家像中国这样年复一年的对美国有几千亿美元的贸易盈余，他在竞选中对美国选民承诺要解决中美双边贸易中巨大的贸易不平衡问题，顺应民心当上总统后自然要落实对选民的承诺，奉行美国优先的国策，让美国再次强大起来。

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根据中国政府公布的贸易统计数字，中国对美国的贸易盈余在2017年是2758亿美元，占中国外贸总盈余的三分之二。而美国政府统计的中国对美贸易出超的数字是3752亿美元，比中国官方的对美贸易盈余数字高出1千亿美元。

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特朗普遇上习近平

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刚刚在中国人大会议上成功修改宪法、取消了对国家主席任期限制的中国最高领导人习近平在对内和对外政策上都摆出了强硬姿态。在美国就中国出口美国的钢材和铝板征收惩罚性关税、打响贸易战第一枪后，中国政府宣布要对从美国进口的一些产品征收附加关税，这些产品中包括猪肉、苹果、钢管等。

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北京超市售卖的美国苹果 / Mark Schiefelbein/Associated Press

不过，中国方面的反应还算是留有余地。一方面中国采取报复性措施针对的美国出口中国的产品价值只有30亿美元，只占美国每年出口中国产品价值的1%；第二是中国愿意通过对话方式解决问题，仍然表示希望尽快通过谈判的方式解决中美之间的贸易纠纷，特别是钢材和铝板出口美国面临的高额惩罚性关税问题。

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中国总理李克强星期二表示，希望美国政府能够理性行事，中国方面不想搞贸易战。

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专家们认为，中国方面把美国出口中国的农产品纳入第一轮关税报复的产品名单，是要特朗普明白如果继续加强针对中国的贸易战战火，则中国会让他所依靠的大选票仓美国农业州的利益严重受损。

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加拿大的担心

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中国和美国贸易战的硝烟已经让世界金融市场震荡下跌，金融市场担心特朗普政府对中国进口产品加税会导致美国零售物价上升、通货膨胀抬头、升息步伐加快；这让不少加拿大人担心加拿大经济的发展会受到拖累。

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美国和中国分别是加拿大第一大和第二大贸易伙伴国，加拿大自然希望美国和中国能够避免贸易战；但如果中美之间的贸易战继续下去，加拿大应该如何应对呢？

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有些人认为中国对美国农产品加税正好给加拿大农产品出口中国带来了更多的机会，而美国对中国产品征收惩罚性关税也给加拿大公司带来进口更多的中国产品然后出口美国市场的机会。

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但专家们指出，正在贸易问题上对加拿大找碴子的美国特朗普政府会抓住这样的口实在贸易上惩罚加拿大。所以最好的处世之道是与美国和中国都保持建设性的贸易关系，不要图小利而失大局。

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加拿大一些贸易专家们认为，美国总统特朗普搞美国优先的政策主要是要让中产工作和高科技工作留在美国，所以服装鞋帽这样的日常消费品不会成为美国与中国贸易战的目标，美国要限制的中国货除了有钢铁和铝材之外，最主要的是要限制中国高科技产品、比如人工智能等产品进入美国。

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加拿大自由党政府的长期贸易战略是实现贸易的多元化、减少对美国市场的依赖。

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加拿大总理特鲁多已多次表示会积极对待与中国的自由贸易谈判，但会在谈判中坚持加拿大的原则立场、也不会在谈判中急于求成。

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