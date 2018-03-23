(Michelle Siu/The Canadian Press)

汽油和餐馆价格大涨：加拿大2月通胀率升至 2.2%

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期五 23 三月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大的通胀率在上升，今年2月与去年二月相比，汽油的价格涨了 12%，餐馆的价格涨了 4%。

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星期五（3月23日），加拿大统计局报告说，今年2月的年通货膨胀率为 2.2%，比1月的1.7% 有明显上升。

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这是 3 年来的最高水平，已经超过了加拿大央行设置的 “理想目标” （ 2%） 。

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汽油和餐馆的价格涨

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报告说，能源价格上涨是最大因素。

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今年 2 月与去年2月相比，能源成本上涨了 5.3%，汽油价格在过去一年中明显上涨了12.6%。

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(The Associated Press)

餐馆食品价格上涨也是一个重要因素，一年来上涨了4%。

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多伦多道明银行（Toronto-Dominion Bank）的经济学家詹姆斯·马普尔（James Marple）指出，最近的最低工资提升可能是导致餐饮价格上涨的一个因素。

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房贷利息升

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房屋抵押贷款的利息成本在过去12个月里也增长了 2.3%，显然以往的“好日子”已经不在，以前贷款人在抵押贷款续约时往往都能获得更低的利率。

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蒙特利尔银行 BMO 的经济学家道格·波特 Doug Porter 表示，这是近年来的一个大幅波动，以前借贷成本的下降抑制了通胀，现在显然钟摆已经摆到了另一边。

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电子设备降价

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不过，也不是所有的东西都在涨价，有些领域价格在下降。

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统计局的报告说，电费（-4.7%）、旅行住宿（- 4.8%）、数字电脑设备（-5.9%）、视频设备（-10.1%）和家具（-1.8% ）在过去的12个月中都变得更加便宜。

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(Romeo Ranoco/Reuters)

各省市情况

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在全国范围内，2月份各省的通货膨胀率都在上升，但大西洋地区的通货膨胀率涨得最快。

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以下是各省今年2月的年通胀率 %（括号内为1月的通胀率）：

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纽芬兰与拉布拉多省：1.7 %（1.1）

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爱德华王子岛省：3.0（1.6）

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新斯科舍省：2.3（1.4）

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新不伦瑞克省：2.7（1.8）

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魁北克省：1.5（1.3）

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安大略省：2.1（1.8）

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曼尼托巴省：2.4（2.1）

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萨斯喀彻温省：2.9（2.5）

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阿尔伯塔省：2.2（1.4）

不列颠哥伦比亚省 （BC）：2.8（2.1）

(Duckie Monster/Flickr)

加拿大主要城市今年2月的年通胀率（括号内为1月通胀率）：

St. John’s，N.L.：1.6%（1.0）

夏洛特敦：2.9（1.7）

哈利法克斯：2.1（1.3）

圣约翰，N.B .: 2.7（1.8）

魁北克：1.3（1.1）

蒙特利尔：1.7（1.6）

渥太华：2.2（1.9）

多伦多：2.6（2.4）

Thunder Bay，Ont .: 1.6（1.2）

温尼伯：2.2（1.9）

里贾纳：3.0（2.6）

萨斯卡通：2.9（2.6）

埃德蒙顿：2.3（1.5）

卡尔加里：2.2（1.4）

温哥华：3.3（2.7）

维多利亚：2.1（1.5）

央行升息前景

总体而言，分析家们认为加拿大央行将密切关注本周五的通胀报告。

多伦多道明银行 Toronto-Dominion Bank 的经济学家詹姆斯·马普尔说，通货膨胀的压力在上升，已经超过了加拿大银行的目标，今天出来的数据增加了加拿大央行尽快行动的风险。但是，由于经济前景的下行风险依然很高，央行最可能在今年夏天再次加息。

另外，加拿大统计局周五还报告说，1月份零售额增长 0.3%，至 499 亿加元，扭转了去年12月零售业下滑的状况。

（RCI with CBC）

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