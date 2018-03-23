蒙特利尔开车的人小心了：罚单金额将大增

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蒙特利尔市表示，将对停车违规和交通违规的行为增加罚款力度。

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加拿大广播公司报道说，在进行调整后，若把车停在专为残疾人预留的区域，可被罚款 300 加元，目前的罚款额是 149 加元。

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在不能停车的地方并列暂停 double parking，影响了正常交通，罚款额将从 40 加元涨到 60 加元。

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对所有其他停车违规和交通违规行为的罚款都将至少增加 9 加元。

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市长 Valérie Plante 的行政当局在2018年的预算中表示，预计对停车和交通违规行为进行的罚款将给市政府每年带来 2.066 亿加元的 “收入”， 比去年 1140万加元的罚款总额有大幅增加。

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市政府计划在 4 月的理事会会议上通过新设立的罚款标准，这是蒙特利尔自 2009 年以来首次提升罚款额。

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（RCI with CBC）

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