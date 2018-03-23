地球母亲不需要我们，但我们却需要她：一个加拿大原住民女孩的呼吁

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星期四（3月22日）在纽约联合国总部，加拿大嘉宾奥特姆.裴尔杰（Autumn Peltier）发表讲话，呼吁在座的各国代表采取行动保护地球水资源。与平日不同的是，这位演讲嘉宾是个年仅13岁的少女。小小的个子站在讲台上，脚下要垫一个凳子才够得着话筒。

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联大主席发言人瓦玛（Brenden Varma）说，这个小姑娘令人惊叹。她的讲话发自内心，让听惯了官腔的代表们很感动。3月22日是“世界水日”，联合国的水资源保护“国际行动十年”（2018-2028）在这一天启动。

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在湖水环抱中长大的孩子

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裴尔杰是原住民，来自安大略省马尼图拉岛。该岛位于休伦湖中，是世界上最大的湖中岛。而岛上的马尼图湖是世界上最大的湖中岛上湖。裴尔杰在讲到水污染时说，她很幸运，因为她家附近的湖水是可以直接喝的。而现在这样的地方越来越少了，连邻近的村子都收到了饮用水必须烧开的通知。

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（Courtoisie de Stephanie Peltier/Radio-Canada）

在裴尔杰的传统文化里，水是有灵性的，是生命的起源和守护。她说，她对水的感情来自长辈和祭祀仪式。另外，她的一个姨祖母曾经为了呼吁保护水源徒步环五大湖。不过，即使有这样的熏陶，一个十几岁的女孩为水污染和水资源的日益枯竭忧心忡忡，为附近村民必须烧水喝而流泪，也是很特别的。

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她母亲在接受CBC采访时说，裴尔杰确实是一个很特别的孩子，爱思考，很沉着，不怎么爱笑，经常让大人们不知道拿她怎么办才好。外婆有一阵子叫她“小老太太姑娘”。

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这个严肃的小姑娘昨天在联大会议上告诉大人们：“没有人类的时候，地球母亲存在了亿万年，而我们只用了不到一百年就毁掉她。地球母亲不需要我们，但是我们需要她。”

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她还说：“有一天我会变成祖先，我希望我的曾孙辈孩子知道，我曾经为他们能有干净的饮用水努力奋斗过。”

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（Youtube）

这不是她第一次为保护水资源发声。2016年，她曾作为原住民代表和总理特鲁多见面。那一次，她刚说了几句话就忍不住哭了起来。特鲁多赶紧向她保证说：“我会保护水的。”

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2017年，裴尔杰获得国际儿童和平奖的提名。

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联合国秘书长古铁雷斯昨天在致辞时说，现在全世界已经有21亿人缺乏安全饮用水。到2050年时，全球四分之一的人口生活的地方将长期或经常缺乏淡水。

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（RCI with CBC，UN News）

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