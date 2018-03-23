（CBC News）

地球母亲不需要我们，但我们却需要她：一个加拿大原住民女孩的呼吁

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期五 23 三月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期四（3月22日）在纽约联合国总部，加拿大嘉宾奥特姆.裴尔杰（Autumn Peltier）发表讲话，呼吁在座的各国代表采取行动保护地球水资源。与平日不同的是，这位演讲嘉宾是个年仅13岁的少女。小小的个子站在讲台上，脚下要垫一个凳子才够得着话筒。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联大主席发言人瓦玛（Brenden Varma）说，这个小姑娘令人惊叹。她的讲话发自内心，让听惯了官腔的代表们很感动。3月22日是“世界水日”，联合国的水资源保护“国际行动十年”（2018-2028）在这一天启动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在湖水环抱中长大的孩子

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

裴尔杰是原住民，来自安大略省马尼图拉岛。该岛位于休伦湖中，是世界上最大的湖中岛。而岛上的马尼图湖是世界上最大的湖中岛上湖。裴尔杰在讲到水污染时说，她很幸运，因为她家附近的湖水是可以直接喝的。而现在这样的地方越来越少了，连邻近的村子都收到了饮用水必须烧开的通知。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
（Courtoisie de Stephanie Peltier/Radio-Canada）

在裴尔杰的传统文化里，水是有灵性的，是生命的起源和守护。她说，她对水的感情来自长辈和祭祀仪式。另外，她的一个姨祖母曾经为了呼吁保护水源徒步环五大湖。不过，即使有这样的熏陶，一个十几岁的女孩为水污染和水资源的日益枯竭忧心忡忡，为附近村民必须烧水喝而流泪，也是很特别的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她母亲在接受CBC采访时说，裴尔杰确实是一个很特别的孩子，爱思考，很沉着，不怎么爱笑，经常让大人们不知道拿她怎么办才好。外婆有一阵子叫她“小老太太姑娘”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个严肃的小姑娘昨天在联大会议上告诉大人们：“没有人类的时候，地球母亲存在了亿万年，而我们只用了不到一百年就毁掉她。地球母亲不需要我们，但是我们需要她。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她还说：“有一天我会变成祖先，我希望我的曾孙辈孩子知道，我曾经为他们能有干净的饮用水努力奋斗过。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
（Youtube）

这不是她第一次为保护水资源发声。2016年，她曾作为原住民代表和总理特鲁多见面。那一次，她刚说了几句话就忍不住哭了起来。特鲁多赶紧向她保证说：“我会保护水的。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2017年，裴尔杰获得国际儿童和平奖的提名。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联合国秘书长古铁雷斯昨天在致辞时说，现在全世界已经有21亿人缺乏安全饮用水。到2050年时，全球四分之一的人口生活的地方将长期或经常缺乏淡水。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC，UN News）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 加拿大原住民

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

L’Opéra de Montréal présente la première montréalaise de Svadba (Mariage)

RCI | English

The LINK Online Mar 23-24-25, 2018

RCI | Español

¿Qué tan bueno y productivo es el dopaje intelectual?

من اليمين: فادي الهاروني وبيار أحمراني ومي أبو صعب/راديو كندا الدولي/RCIالعربية | RCI

بلا حدود للأسبوع المنتهي في 25-03-2018