祖父母不需付抚养费：安省法庭对一起罕见的抚养费诉讼下达判决

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在安大略省诺斯贝市，法庭就一起针对祖父母的抚养费诉讼做出了裁决：他们不需要为孙女支付抚养费。由于祖父母卷入孙辈抚养费和抚养权冲突的情况在加拿大越来越常见，这起诉讼自去年12月开始审理后受到广泛关注。

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这起诉讼的被告是康拉德.亨特（Conrad Hunter）夫妇。他们的儿子在2013年去世，留下一个六岁的女儿。自儿子死后，亨特夫妇每隔半个月就和孙女见一次面。孩子的母亲因此认为他们在孩子的生活中所扮演的角色相当于事实上的父母。她要求他们每个月付760加元的抚养费，并且为过去四年补交47000加元。

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主审法官驳回了她的请求。但是另一方面，法官同意把亨特夫妇见孙女的次数从每半个月一次减到一个月一次。他们表示，为了争取更多的见面时间，他们会把官司继续打下去，并打算建立一个网站，和其他有类似遭遇的祖父母分享他们的法庭经验。

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（RCI with CBC， Erik White）

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