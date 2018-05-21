人口密度越低，幸福感越高：加拿大调查发现乡村的人比城里的人更幸福

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事实证明，逃离大城市对人的心理健康的确有一些好处。

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加拿大的不列颠哥伦比亚大学 UBC 和麦吉尔大学 McGill University 进行了一项有关加拿大各地区居民幸福感的联合研究，研究发现，居住在乡村地区的人比住在城市里的人要更加快乐。

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加拿大广播公司报道说，这项研究使用了人口普查地图，考察了组成加拿大的1,215个社区，揭示了人口密度与人们幸福感之间的关系

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加拿大的城市规划师莱恩·奥康纳（Ryan O’Connor）在接受加拿大广播公司的采访时表示，他对这一研究结果一点不感到惊讶，他说，居住的环境，对社区的整体健康和幸福感有着巨大影响。

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人口密度越低，幸福感越高

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研究人员研究了加拿大自 2010 年以来进行的两项大规模全国调查的数据，在研究中，受访者对自己的生活满意程度打分，最低为1分，最高为10分。

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总体来讲，加拿大人很幸福，全国的平均打分在 7.04 到 8.96 之间。

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研究人员重点研究了影响人们幸福感变化的因素，比如家庭收入、受教育水平等等。

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然而，非常引人注目的一个突出变量是人口的密度。

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研究发现，调查中人们表示 最不幸福的社区，人口的密度是最幸福社区的 8 倍。

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研究人员总结说：显然，城市地区的生活，让人不太开心。

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住房昂贵的影响

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乍听起来，似乎有些让人意外，因为一般来说，城市的居民受过教育的水平更高，收入更高，失业率更低，难道城市的居民不是应该更快乐吗？

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但专家们认为，住房的现状对居民的幸福感确实有影响。

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调查显示，在大城市里，大多数人用于住房的开支都在自己收入的 30% 以上，而在乡村地区，房价低廉，住房开支的压力大大减少。

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城市规划师莱恩·奥康纳说，显然，在大城市里，人们要工作更长的时间，挣更多的钱，才能承担得起大城市的生活方式。

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通勤时间是另一个因素。

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大城市交通堵塞严重，每天浪费在上下班的时间多，这就意味着人们能够用于休息、娱乐的闲暇时间少了。

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生活压力大，工作时间长，缺乏真正能够放松的时间，久而久之，对一个人的开心程度以及心理健康必然有影响。

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另外，住在乡村地区的人，社区反而有更大的凝聚力，邻居们都认识，大家的社区意识更强。

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而在大城市里，居民们都是自己忙自己的，而且经常搬家，社区的凝聚力没那么强，人与人之间的真正交往反而更少。

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（RCI with Alex Migdal /CBC）

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