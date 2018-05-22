Qilai Shen/Bloomberg

比特币被指是没有用处的电老虎

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 22 五月, 2018 , 暂无评论 ↓

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在2017年比特币币值疯涨和2018年初比特币币值暴跌的过山车式的经历后，许多人和公司仍然在兢兢业业的从事比特币挖矿工作，相信比特币前行的道路虽然曲折、但前途是光明的。

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Dado Ruvic/Reuters

挖比特币越来越难

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加拿大数字货币领域的专家Dana Di Tomaso指出，比特币这样的数字加密货币好处是其交易数据是被多个独立的电脑通过复杂的数学计算而分别核实和记录下来的、是不可更改的，这种被称作区块链的技术避免了人为更改和操纵比特币交易的可能性。

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参与通过数学计算来核实和记录比特币交易的电脑从事的就是比特币挖矿工作，其获得的奖励就是一定比例的比特币。

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随着越来越多的人投资购买具有大功率计算能力的电脑参加比特币挖矿工作，挖获比特币变得越来越困难，现在已经出现一些挖矿者在电费上花的钱超过其获得的比特币价值的情况。

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虽然一直有专家说比特币没有什么实际用处，但现在开始有不少人从耗电量过大的角度来批评比特币这个加密数字货币的领军者。

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吞噬电力

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据加拿大广播公司报道，根据经济学家Alex de Vries发表的对加密数字货币比特币耗电问题的研究结果，全世界的比特币挖矿电脑每秒钟要做26,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000复杂的数学计算，每天24小时、每个星期7天一刻不停的在这样运算。

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这些比特币挖矿电脑兢兢业业运算的结果是巨量的电力被消耗，今年消耗的电力会超过加拿大差不多所有省份各自的电力消耗，超过像冰岛、奥地利、捷克、荷兰这样国家一年的耗电量。

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加拿大魁北克省以电费便宜著称 / Paul Chiasson/Canadian Press

现在记录一个比特币的一次交易所耗费的电力就足够加拿大一个家庭一个月的用电需要；而每天要有20万个这样的交易需要计算核实，换句话说一天世界上比特币挖矿所耗费的电力相当于20万个加拿大家庭一个月的电力需要。

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经济学家Alex de Vries得出的结论是，比特币的运行太费电是个大问题、而且是一个越来越大的问题。

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中国挖矿大户

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但Alex de Vries的研究也受到一些专家的批评，虽然大家都同意比特币有耗电量高的问题，但对高到什么程度的问题看法不一。有的批评人士认为Alex de Vries高估了比特币耗电量至少一倍。

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Alex de Vries自己也承认，他的计算数据许多情况下需要做估算，因为比特币挖矿公司都很注意保密，不愿意对外公布其运营信息、也不接受外人到其矿点去做调查研究。

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中国的Bitmain公司是世界比特币挖矿领域的大户，不但在中国北部地区有大规模的比特币挖矿厂，而且把投资设厂的目光转向电力便宜、气温寒冷的冰岛和加拿大北部地区；此外Bitmain还是世界比特币挖矿矿机的主要制造商，其最知名的Antminer S9矿机具有50万台PlayStation 3游戏机的计算能力，其单机耗电量相当于一台洗碗机运行时的耗电量。

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据说中国Bitmain公司在内蒙古一个比特币矿点就安装了2万台Antminer S9比特币矿机，不难想象这些矿机运行起来会吞噬掉多少电力。

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RCI with Pete Evans · CBC News

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