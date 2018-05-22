美中贸易战可能只是暂时休兵

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

中国副总理刘鹤访问美国虽然避免了美中贸易战，但多数专家的共识是这只是美中之间的暂时休战、不久之后贸易战的烽烟可能会再度燃起。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虽然对与刘鹤访问美国的结果中美双方都宣称自己获得胜利，但应该是美国的赢面更大一些。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中国方面承诺要显著增加从美国进口的能源和农产品，以提高中国民众的生活水平，并减少中美贸易美国方面的巨额贸易逆差。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前美国在与中国的贸易中每年有3350亿美元的逆差，美国方面提出的要求是中国立即采取行动一年减少2千亿美元的对美贸易盈余，但中方没有对此作出具体的承诺。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有国际政治经济分析家指出，在朝鲜最高领导人金正恩会晤中国国家主席习近平后，朝鲜突然显示强硬立场，甚至让特朗普看重的美朝领导人峰会可能胎死腹中，这是中国向特朗普传递的你在贸易上搞我、我就在国际政治上搞你的信息。当然美国在美朝问题解决后，可能会再度挑起与中国的贸易战，甚至拿台湾问题做文章。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Thomson Reuters、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada