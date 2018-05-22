西捷民航公司的飞行员可能罢工

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加拿大第二大民航公司西捷公司飞行员可能罢工的消息让不少民航乘客担心自己的行程安排是否会遇到麻烦。

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有的乘客甚至多花钱购买其他民航公司的机票以确保自己的旅程不受可能的西捷机师罢工的影响。

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温哥华居民Dana Sorensen因为怕耽误参加将在卡尔加里举行的超级马拉松比赛，所以虽然手里有温哥华到卡尔加里的西捷民航的往返机票，但还是又花了5百加元购买了另一家民航公司温哥华到卡尔加里的往返机票。

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有专家认为在国际航班被推迟或取消的情况下，民航公司要赔偿乘客的机票损失和酒店、食品等附加开支；但也有专家认为西捷公司可以争辩说自己已经采取了合理步骤避免航班晚点或被取消、因此不用承担额外的责任，只需为乘客购买的机票退款即可。

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西捷公司飞行员工会的成员以91%的票数通过了罢工授权；原来说可能在维多利亚日假日的长周末就罢工，但工会负责人建议推迟罢工以继续与公司方面进行劳资谈判。

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RCI with Reid Southwick · CBC News

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