新研究：经常走路能让老人多活好几年

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国的一项大规模研究证实了一个事实：老年人多散步，哪怕达不到健康指南推荐的标准，也可以延长寿命。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司的长寿专栏作者莎朗·巴萨拉巴 sharon basaraba 就这项研究发表了评论。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，美国癌症协会的这项研究跨度大约13年，覆盖人群包括 140,000 名老年男性和女性，他们的平均年龄是 70 岁，其中有的人几乎没有多少活动，有的人进行一些活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

指南：每周2.5 小时

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她表示，专家们已经计算出每周的理想行走时间，并给出了指南，这就是成年人每个星期应该保证大约 150 分钟的中等强度活动，也就是每周 5 次，每次 30 分钟，这相当于每周 2 个半小时，如果不能达到这个标准，也要至少保持一半 – 即 每周 75 分钟的中等强度活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但研究发现，许多人甚至没有达到这个最低限度。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

巴萨拉巴说，大约一半的成年人达到了最低标准，而年纪越大，人们越不爱动。在 65 岁至 74 岁的人中约有 40% 达到最低标准，75 岁以上的人中不到三分之一能达到最低标准。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

显然，虽然人人都知道走路有好处，但没有多少人能做到。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

每周走 2.5小时，死亡风险降低 20%

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

莎朗·巴萨拉巴表示，在上述研究中，研究人员分析了那些还在世的人以及他们每周走路的时间，他们发现，即使是那些行走的时间没有达到标准的人，死亡风险也降低了，这包括减少了呼吸系统疾病、心脏病和癌症的死亡率。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，而那些活动标准达标的人，情况就更乐观，按照指南每周走够了两个半小时的人，在研究的这13年中，因任何原因而死亡的风险降低了 20%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

所以，即使达不到最低标准，经常走路仍然是非常有用的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，哪怕是一点点的步行，也可能帮助你延长寿命，走路一向被称为是 “完美的运动”，容易进行，不耗费金钱，也不需要任何特殊的设备，而且你不一定要快速行走，大多数参与研究的人说，他们的行走速度是大约每小时 4公里，这个速度不快。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

5 个健康习惯

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司的专栏记者莎朗·巴萨拉巴接着说，哈佛大学有另外一项研究，进一步显示了坚持一些简单、良好的习惯是长寿的核心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，根据哈佛的研究，如果一个人可以几十年来坚持 5 个健康习惯，就有可能把寿命增加 12 到 14 年。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，这 5 个习惯是：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

经常锻炼

健康饮食

保持正常体重

仅适量饮酒

不要吸烟

（RCI with David Bell/CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada