越境寻求庇护男子被查出晚期癌症，加拿大对其家人发放特批签证

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Taha El Taha 在去年 12 月从美国越境进入加拿大魁北克省，之后获知自己患有结肠直肠癌，而且已经是 4 期。

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加拿大广播公司报道说，这个星期三，Taha El Taha 将在蒙特利尔市接受手术，而他的妻子和两个孩子（3 岁和 7 岁）获得了加拿大的特批临时签证，来到蒙特利尔陪他经过手术。

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加拿大广播公司报道说，Taha El Taha 是巴勒斯坦人，他先从黎巴嫩到美国，又从美国越境加拿大，进入加拿大几天后就被诊断出有肠癌，他提出在治疗期间希望和家人在一起。

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加拿大起初拒绝对 Taha El Taha 的家人发放临时签证，因为他们无法证明在加拿大期间有足够的经济来源，以及在签证过期后他们会返回黎巴嫩。

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Taha El Taha 的医生和律师向加拿大移民部长艾哈迈德·胡森直接提出了请求，上周六，他的家庭获得了加拿大特批的临时签证。

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（RCI with CBC）

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