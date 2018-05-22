加拿大火山会爆发吗？气候变化和冰川融化可能打扰沉睡的火山

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正在喷吐熔岩的基拉韦火山远在夏威夷群岛，电视画面看起来非常壮观。但如果它矗立在我们家门口，带来的感觉就不仅仅是惊艳了。位于BC省大温西北160公里处的米格火山（Mount Meager）是加拿大科学家密切注意的加拿大火山之一。2010年，这座火山在睡梦中动了一动，造成了加拿大历史上最严重的山体滑坡。

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西蒙弗雷泽大学自然灾害研究中心负责人威廉姆斯-琼斯（Glyn Williams-Jones）在接受CBC采访时介绍说，米格火山的大部分山体是被岩石和冰川箍住的。现在气候变暖，冰川在慢慢融化，水不断渗进岩石，开始造成岩壁受损。火山的稳定性因此受到影响。

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他说，米格火山在可预见的将来不会爆发，但是它的不稳定性应该受到关注，尤其它的西北坡。卫星在这一带观测到3亿立方米的移动岩石。

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威廉姆斯-琼斯说，幸运的是，加拿大的火山离人口密集地区相对来说比较远。他所在的研究中心目前正在和周边市政当局及BC省紧急救援部门合作，绘制“风险地图”，以预测一旦发生山体滑坡时泥石流的走向和可能受灾的地区。

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2010年的BC省北部特大山体滑坡造成5300万立方米的泥石流，创加拿大历史最高纪录。

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（RCI with CBC, Laura Lynch）

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