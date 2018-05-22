加拿大中老年人健康状况：绝大部分人健康，但女性总体不如男性

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

一项关于加拿大人寿命与老年健康的调研显示，绝大部分加拿大中老年人认为自己的身体状况和精神状况良好。但是女性和同年龄段的男性相比健康问题更多，退休收入、社交活动和锻炼都更少。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据Radio-Canada报道，这项研究开始于2001年，有5万名年龄在45岁到85岁的男女加拿大人接受了追踪调查。研究人员星期二（5月22日）公布了研究结果的第一部分。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这项大型调研显示，45岁以上的加拿大人当中，90%表示自己身体状况不错、很好或非常好，95%对自己的心理健康状况表示满意。但是生活孤单、出现抑郁症状的女性比男性多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

研究人员之一、舍尔布鲁克大学医学院副教授柯赛特（Benoît Cossette）在接受Radio-Canada采访时说，女性的平均寿命比男性长，这是她们更经常独自生活的原因之一。研究显示，孤独感和慢性病及抑郁症状之间是有联系的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

研究人员预测，到2030年，加拿大社会将进入“超老龄化”状态，即五分之一人口的年龄为65岁以上。柯赛特说，政府因此有必要制定相关政策，防止老年人被排除在社会生活之外。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI avec Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada