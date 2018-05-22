蒙特利尔警方花巨款购入的装甲车多数时间是摆设

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五年前，魁北克省最大城市蒙特利尔市的警察局花了36万5000加元买了一辆装甲车。当时面对质疑，警方表示这种装甲车对执行高危任务很有用，并预计每年能用上10到15次。

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但是Radio-Canada记者通过信息公开法获得的资料显示，这个17吨重的庞然大物五年来多数时间是个摆设。一年平均能用五、六次。2018年从年初到现在只用了一次。

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警方发言人表示，装甲车和其他警方装备不同，买的时候就没有考虑过它的“效益”。在执行危险任务时，有这样一辆车可以让警察少用甚至不用致命性武力。

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魁北克城，多伦多,温尼伯和温哥华等加拿大城市的警察局也配有装甲车。

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（RCI avec Radio-Canada, Thomas Gerbet）

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