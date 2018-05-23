(Amara McLaughlin/CBC News)

多伦多推出市中心新蓝图：建宜居社区，限高楼阴影

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期三 23 五月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

乔治·特拉尼 （George Traini）是住在多伦多市中心的一位 66 岁老人，他的家就在位于于安大略省美术馆以北的亨利街上，他在那里已经住了 40 年。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一个下午，他在街道上散着步，同时告诉加拿大广播公司的记者，他对市中心一幢接一幢建起来的 “摩天大楼” 越来越感到担心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

George Traini (Martin Trainor/CBC News)

他说，几十年来，市中心的社区已经大大改观，原来有很多低层住宅，现在则是高楼林立，而且还有更多的高层建筑在兴建中，这些大楼给低层住宅，给公园、广场等公共活动空间投下了 “长长的阴影”,  遮挡了阳光，居民们能享受到的阳光越来越少。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，阳光是维生素 D，阳光给人带来健康的生活方式，没有人愿意生活在阴影和黑暗中。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

公园被笼罩在阴影之中

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在多伦多，象特拉尼这样不满的市民大有人在，很多市民向市政府表示了对公园和公共空间被笼罩在阴影中的担忧。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

高层公寓楼的开发项目也经常面临批评，因为楼太高，挡住了阳光。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在公众的压力下，这个星期，多伦多市议会将通过一个新的市中心规划，其中的一个重点，就是宜居社区需要充足的阳光，市中心的开发项目，以后将受到对 “阴影元素” 评估的限制。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，这是多伦多自上世纪 70 年代以来推出的第一个大规模市中心蓝图，城市的规划者们、市政府的议员们，为制定这个规划花了多年的时间进行准备。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

新项目的影子不能 “笼罩” 公园

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这份名为TOcore 的文件为多伦多市中心今后25年的发展设立了框架，里面有数十项建议，其中的一个关键建议，就是要确保房地产开发项目不会给市中心区的公园和公共活动空间增加阴影。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

市议员乔·克雷西 （Joe Cressy）说，我们的目的是保证市中心是一个宜居社区，如果你想盖一栋大楼，首先要保证不会给附近的公园带来更多的阴影。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多的首席规划师格雷格·林登（Gregg Lintern）也表示，对今后的开发项目，我们将考虑建筑物的种类、高度、所处位置，我们希望保证在街道上，在公园里，人们能够享受到阳光。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Gregg Lintern (Martin Trainor/CBC News)

阳光的吸引力

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当地建筑公司 Perkins + Will 的负责人保罗·库里格（Paul Kulig）参与了市中心规划的制定，他表示，有阳光，才能保证城市公共区域的舒适感和温度。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，很自然，人类被阳光所吸引。以前大多数居民住的是低层住宅，可以在自己家的后院里享受阳光，现在，公寓楼已经成了居住新常态，公园、广场就成了居民们享受阳光的重要场所。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，像女王公园 （Queen’s Park）、弥敦菲利普斯广场（Nathan Phillips Square）和艾伦花园 （Allen Gardens ）等公共场所，应该保证能够在上午10 点到下午 4 点之间有阳光。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不同意见

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

然而，也有一位太阳定位领域的专家认为，多伦多市的最新规定对房地产开发商来说太苛刻了。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

(Cole Burston/Canadian Press)

拉尔夫·博米斯特尔（Ralph Bouwmeester ）认为，市政府其实应该规定，一个公园里有多大地方必须有阳光，多大地方可以有阴影， 比方说各占 50%。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

他说，阳光和阴影平衡，其实是更好的解决方案，公园并不是一定所有的地方都得在阳光之下。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（RCI with Lauren Pelley/CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
退伍军人怀特。
RCI | Français

Un dentifrice qui élimine plus de la moitié des caries? Oui, et c’est un Québécois qui l’a inventé

RCI | English

'Newfoundland Curse' lifted: researchers win GG Award

RCI | Español

Diez maratones en 10 días consecutivos: El desafío del quebequense Patrick Charlebois

العربية | RCI

أحداث غزة: تجاذبات بين اللوبييْن العربي واليهودي للتأثير على الموقف الكندي