多伦多推出市中心新蓝图：建宜居社区，限高楼阴影

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乔治·特拉尼 （George Traini）是住在多伦多市中心的一位 66 岁老人，他的家就在位于于安大略省美术馆以北的亨利街上，他在那里已经住了 40 年。

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一个下午，他在街道上散着步，同时告诉加拿大广播公司的记者，他对市中心一幢接一幢建起来的 “摩天大楼” 越来越感到担心。

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他说，几十年来，市中心的社区已经大大改观，原来有很多低层住宅，现在则是高楼林立，而且还有更多的高层建筑在兴建中，这些大楼给低层住宅，给公园、广场等公共活动空间投下了 “长长的阴影”, 遮挡了阳光，居民们能享受到的阳光越来越少。

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他说，阳光是维生素 D，阳光给人带来健康的生活方式，没有人愿意生活在阴影和黑暗中。

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公园被笼罩在阴影之中

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在多伦多，象特拉尼这样不满的市民大有人在，很多市民向市政府表示了对公园和公共空间被笼罩在阴影中的担忧。

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高层公寓楼的开发项目也经常面临批评，因为楼太高，挡住了阳光。

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在公众的压力下，这个星期，多伦多市议会将通过一个新的市中心规划，其中的一个重点，就是宜居社区需要充足的阳光，市中心的开发项目，以后将受到对 “阴影元素” 评估的限制。

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加拿大广播公司报道说，这是多伦多自上世纪 70 年代以来推出的第一个大规模市中心蓝图，城市的规划者们、市政府的议员们，为制定这个规划花了多年的时间进行准备。

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新项目的影子不能 “笼罩” 公园

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这份名为TOcore 的文件为多伦多市中心今后25年的发展设立了框架，里面有数十项建议，其中的一个关键建议，就是要确保房地产开发项目不会给市中心区的公园和公共活动空间增加阴影。

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市议员乔·克雷西 （Joe Cressy）说，我们的目的是保证市中心是一个宜居社区，如果你想盖一栋大楼，首先要保证不会给附近的公园带来更多的阴影。

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多伦多的首席规划师格雷格·林登（Gregg Lintern）也表示，对今后的开发项目，我们将考虑建筑物的种类、高度、所处位置，我们希望保证在街道上，在公园里，人们能够享受到阳光。

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阳光的吸引力

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当地建筑公司 Perkins + Will 的负责人保罗·库里格（Paul Kulig）参与了市中心规划的制定，他表示，有阳光，才能保证城市公共区域的舒适感和温度。

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他说，很自然，人类被阳光所吸引。以前大多数居民住的是低层住宅，可以在自己家的后院里享受阳光，现在，公寓楼已经成了居住新常态，公园、广场就成了居民们享受阳光的重要场所。

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他说，像女王公园 （Queen’s Park）、弥敦菲利普斯广场（Nathan Phillips Square）和艾伦花园 （Allen Gardens ）等公共场所，应该保证能够在上午10 点到下午 4 点之间有阳光。

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不同意见

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然而，也有一位太阳定位领域的专家认为，多伦多市的最新规定对房地产开发商来说太苛刻了。

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拉尔夫·博米斯特尔（Ralph Bouwmeester ）认为，市政府其实应该规定，一个公园里有多大地方必须有阳光，多大地方可以有阴影， 比方说各占 50%。

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他说，阳光和阴影平衡，其实是更好的解决方案，公园并不是一定所有的地方都得在阳光之下。

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（RCI with Lauren Pelley/CBC）

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