杀死8人的凶嫌星期三上午出庭面对指控

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据加拿大广播公司报道，被警方指控杀死至少8名男子的凶嫌Bruce McArthur星期三上午通过视频出庭。

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警方表示不会对Bruce McArthur提出新的杀人罪指控。

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Bruce McArthur今年66岁，是从事草坪、花园修建工作的园艺师。

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警方指控Bruce McArthur在杀人后碎尸、把尸体碎块埋入他承包的多伦多住宅园艺工程大型植物的下面。

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目前警方已经找到了7名被害者的部分遗骸，并在继续寻找第8位被害者的遗骸。警方表示不知道有关Bruce McArthur的凶杀案调查还要进行多久。

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Bruce McArthur在今年1月18日被警方拘捕后一直被关在多伦多南部的拘留所。

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被Bruce McArthur杀害的8位男子中绝大多数曾经在多伦多同性恋社区出现过，年龄在37岁到58岁之间。

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RCI with CBC News

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