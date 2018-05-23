安省新民主党有望成为省选黑马

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据加拿大广播公司报道，安大略省最新的选情是福特领导的保守党显出缺乏后劲的疲态、而Andrea Horwath领导的新民主党却有后来居上的势头。

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加拿大广播公司对安大略省最近民意测验的分析显示，在安大略省选竞选阶段几乎过半的情况下，福特领军的保守党获得的选民支持率是37.9%，Andrea Horwath领导的新民主党是33.8%，而现任省长韦恩的自由党得到的选民支持率只有23%。

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难怪现在福特和韦恩都把攻击的矛头指向了新民主党。福特说新民主党如果上台会增加对老百姓的收税、提高电费、让汽油价格继续猛升、让辛苦打工的老百姓入不敷出。

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而保守党一些选区候选人则指责新民主党候选人净是思想激进和偏激的人。

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韦恩则抨击Andrea Horwath虽然没有福特极端、但也好不到哪去。

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Andrea Horwath的竞选纲领主要有三条受到对手的重点抨击。一是承诺上台后要迫使所有雇主为雇员和其家庭提供牙医保险；二是要把公司所得税从目前的11.5%提高到13%；三是要宣布安大略省是没有合法身份外国人的“庇护省份”。

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安大略省新民主党唯一一次上台执政是在1990年，当时Bob Rae领导的新民主党在省选中黑马胜出。

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RCI with Mike Crawley · CBC News

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