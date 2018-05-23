美右翼组织的翻版现身加拿大校园

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美国知名的学生运动组织“美国转折点”Turning Point USA在加拿大不列颠哥伦比亚省的Simon Fraser大学有了翻版，这个组织起名“加拿大转折点”Turning Point Canada。

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“加拿大转折点”

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Turning Point Canada的两位发起人之一的Wayd Miller说，他们的组织不过是借鉴了Turning Point USA的纲领和旗号，至于如何运作、组织什么样的活动完全自主决定，也没有从Turning Point USA得到任何财务资助。

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Wayd Miller表示，今年秋天 Turning Point Canada会向加拿大东部地区发展，准备在安大略省哈密尔顿的McMaster大学和在多伦多的 Ryerson大学建立分支；这些分支机构都将有充分的自主权制定自己的行动计划和筹款方法。

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抗衡左翼势力

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Wayd Miller指出，加拿大大学中左翼势力横行，占据大学教授职位的大多数是左倾激进自由派，比特鲁多的自由党还要自由党；因此需要听到主张自由和公民权利的保守派人士的观点。

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在被问到Turning Point Canada是否会采用Turning Point USA公布极左派教授名单的做法这个问题时，Turning Point Canada发起人之一的Wayd Miller说他们不会那样做。

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黑名单？

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有6万8千名成员的加拿大大学教授和讲师联合会的主席James Compton表示，希望Turning Point Canada兑现其不搞左翼教师黑名单的承诺，因为那属于是对高等学府学术研究自由的攻击，也是加拿大大学教授和讲师联合会不会容忍的行为。

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Turning Point Canada的两位发起人之一的Charlie Beldman在2017年8月份离开了该组织，到加拿大保守党领袖谢尔在渥太华的办公室工作。

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Turning Point USA在2012年由24岁的Charlie Kirk创立，宗旨是推崇市场经济、反对政府过多的干预。

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在美国崛起

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Turning Point USA已成为近年来在美国校园和美国政坛崛起的右翼势力。该组织由于在美国大学校园设立象征性的言论自由角、安全区，邀请Milo Yiannopoulos等国际保守派名嘴发表讲演而知名，特别是把在课堂上散布极左派言论的教授和讲师列入关注名单（黑名单）的做法引起了不小的争议。

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美国North Georgia 大学的助理教授Matthew Boedy说，他由于在课堂上发表了反对让大学生带枪进入大学校园法案的言论而上了左翼教师黑名单。他说Turning Point USA会派人报名上你的课，录下某段你讲课的视频上传到一些网站，你就成了被关注和攻击的对象。

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美国Michigan 大学经济学教授Betsey Stevenson说，她没想到自己的名字也上了左翼教师黑名单，她不过是在一篇论文中建议经济学教科书中应该包括更多成功女性的事例，这样才能吸引更多的女生投身经济学领域。Betsey Stevenson教授说，她在自己的课堂上本来是很注意平衡左翼和右翼观点的，有意识的介绍不同、甚至是对立的经济学观点和论据，但就是这样她还是上了左翼教授黑名单。

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RCI with Raffy Boudjikanian · CBC News

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