加拿大为保护鲸鱼关闭捕捞区，渔民叫苦

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为了保护北大西洋露脊鲸 （North Atlantic right whales），加拿大渔业与海洋局在新不伦瑞克省北部沿海接连关闭了两个捕捞区，宣布暂停捕鱼至少两个星期。

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消息一出，当地渔民纷纷表示不满和震惊，一些渔民说，现在正值捕鱼旺季，政府的措施将对渔业产生巨大影响，捕鱼量会减少，而且水产品加工厂的生产也将受到影响。

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上周末，联邦政府的巡视飞机在圣劳伦斯湾发现了两条露脊鲸，之后宣布关闭上述捕捞区。

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渥太华还警告说，如果鲸鱼开始向北迁移，则将关闭更多的捕捞区。

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但渥太华警告说，一旦鲸鱼开始向北迁移，将会实施更多的临时关闭。

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联邦渔业部门表示，暂时关闭捕捞区，将会主要影响雪蟹的捕捞，但也会影响蟾蜍蟹、岩蟹、龙虾、冬季比目鱼、大西洋比目鱼等的捕捞活动。

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北大西洋露脊鲸属于濒危物种，目前在全世界范围内仅剩下大约 450 条，而去年一年在北美海域就有至少18 条露脊鲸死亡。

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（RCI with CBC ）

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