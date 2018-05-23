跨山输油管支持者前往首都渥太华举行游行集会

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星期三（5月23日）上午在加拿大首都渥太华，二十多个示威者举着标语牌出现在渥太华议会山。他们是跨山输油管（Trans-Mountain）扩建项目的支持者。此时离承建公司金德摩根提出的5月31日最后期限只有一个星期了。

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跨山输油管扩建项目的支持者在渥太华举行集会。(Radio-Canada/Julie-Anne Lapointe)

示威者的人数虽然不算多，但是他们当中有企业老板，商会代表，工会代表和原住民领袖。他们的标语牌和一些人的衣服上写着“尊重宪法”，“尊重法律”和“世界需要更多加拿大能源”等口号。他们中的一些人随后将参加财长莫诺（Bill Morneau）、自然资源部长卡尔（Jim Carr）等官员主持召开的会议。

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金德摩根公司上个月宣布，如果在5月31日前各方不能就跨山输油管扩建项目达成一致，公司将考虑彻底放弃。

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在示威者聚集议会山的同时，加拿大西部省长联席会议在耶洛奈夫市开幕。阿尔伯塔省长诺特利（Rachel Notley）决定不出席这次会议，以表达对BC省阻碍跨山输油管扩建项目的不满。

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BC省政府昨天（5月22日）向阿尔伯塔省法院提交诉状，质疑阿省政府限制向BC省供应原油的合法性。

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（RCI with CBC, Radio-Canada, Dominique Lévesque）

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