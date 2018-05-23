退伍军人怀特。

退伍军人怀特在33年的沉默后终于决定说出心底的秘密。(CBC News)

目睹橙色剂填埋的加拿大退伍军人三十三年后首度发声

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 23 五月, 2018 , 暂无评论 ↓

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1985年春末的一天凌晨，新不伦瑞克省盖奇敦军事基地的怀特中士（Al White）执行了护送一辆卡车的任务。这辆属于加拿大国防部的平板卡车上装了四十多个带有橙色条纹的铁桶。卡车沿着基地的一条小路开了几分钟，来到一个僻静的地方。一台挖掘机已经挖好一个大坑等着他们。

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车上的铁桶很快被全部埋进大坑。来之前怀特已被告知那是橙色剂，但是他本周在接受CBC专访时说，他当时就是机械地执行任务，并没有多想。要过一段时间他才意识到他亲眼目睹的这件事的严重性。但他还是保持了沉默，即使退伍后不再受纪律约束，即使十几年前政府赔偿中毒军人和附近居民的事闹得沸沸扬扬，他都没有开口。直到最近，他的三个昔日战友先后在饱受癌症折磨后去世，他终于决定说出埋藏心底多年的秘密。

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谷歌地图上的盖奇敦位置。

盖奇敦在新不伦瑞克省的位置。（Google Map）

橙色剂因铁桶上的橙色条纹得名。对越战历史稍有兴趣的人都知道，美军当年为使丛林里的越共游击队失去掩护，曾用直升机大量喷洒这种有毒的落叶剂。但是要到很久以后加拿大人才知道，1966-67年，美军曾获准在盖奇敦军事基地进行过喷洒试验。当时没用完的橙色剂后来被就地埋掉。

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橙色剂会损害人的皮肤和肝脏，其中所含的二恶英属于一级致癌物。加拿大国防部在意识到犯下大错后，曾经把被埋掉的橙色剂挖出来另行处理。国防部发言人在回应CBC的采访请求时说，当时的调查和挖掘工作非常彻底，盖奇敦基地的“每一块石头都被翻动过”，现在基地已经非常安全。

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怀特对此半信半疑。在有关调查报告提到的十处填埋地点中，军方只在一个地点找到橙色剂。他提议由他指路，带着国防部人员再去当年那条小路附近检查一遍。国防部拒绝了，但是请他直接和国防部联系。

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美军在新不伦瑞克省盖奇敦军事基地的橙色剂喷洒试验是得到加拿大联邦政府批准的。过去人们不了解橙色剂对人体和环境的危害。安大略等省份曾用它来清除高速公路和高压线两旁的树叶。(Archives of Ontario)

2007年，加拿大政府拨出一亿加元专款，用来赔偿盖奇敦基地及周边因接触橙色剂患病的退伍军人和居民。

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在盖奇敦军事基地里的秘密行动被公开以前，关于运送铁桶的神秘卡车和基地里埋了橙色剂的传闻已经在盖奇敦的居民当中流传了很多年。怀特是第一个站出来的目击者。加拿大橙色剂专家多尼楚克（ Wayne Dwernychuk）说，有填埋橙色剂的目击者作证是很重要的一步。因为此前多年的争议和受害人要求赔偿的抗争多半是围绕美军喷洒实验进行的。现在怀特所披露的往事促使加拿大人考虑另一个令人不安的问题：那些剩下的橙色剂的去向。

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不过多尼楚克还是忍不住对怀特保守秘密这么多年表示了一点不满。十几年前，盖奇敦的橙色剂受害者为获得联邦政府的承认和赔偿到处奔走，艰难抗争。那时候怀特如果站出来，可能会引起政府更大的重视。“你为什么等了这么多年呢？”

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（RCI with CBC, Murray Brewster）

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