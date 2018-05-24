亚洲文化月：看加拿大的亚裔混血一族

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每年 5 月份是加拿大的 “亚洲文化月” Asian Heritage Month，最近几年，混血的亚裔群体越来越引起人们的关注。

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温哥华是加拿大最为多元化的城市之一，温哥华的亚裔，实际上很多人都是混血。

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安娜·卡伊 (Anna Ling Kaye) 就是其中一个，她是温哥华 “亚洲文化月” 顾问组的委员，她的母亲是台湾人，父亲是美国人。

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Hapa 族群

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安娜说，在温哥华市，去年的亚洲月庆祝活动选择了混血亚裔 族群 Hapa 作为主要受关注群体。

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她解释说，[Hapa] 这个词起源于夏威夷，指的就是混血的人，最初的原意有点贬低的意思。

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她接着说，混血的人，在社会中一直受到一定的歧视，每每被问到自己的族裔，往往不知如何回答才是。

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不过，随着时代的变化，社会结构的变化，混血儿正在逐渐成为一个褒义词，混血儿受到的赞美在增多，拥有不同文化背景的人，往往视野更加开阔，思维更广，而且外貌也独具特色，与众不同。

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(Kate McGillivray/CBC)

混血新一代

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安娜表示，在大温哥华这个有着多个种族的地区，不仅仅是混血亚裔在增加，其他种族的混血群体也在增多，而且，年轻一代，对于自己的混血身份完全没有任何障碍，完全接受。

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她说，我们的孩子生下来了，长大了，他们为自己所拥有的不同的文化背景而感到兴奋，他们从来没有因为自己是混血而躲躲闪闪过， 他们为自己的肤色而自豪，为自己的外貌而骄傲。

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温哥华年轻亚裔中 20%以上是混血

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众所周知，温哥华市 50% 以上的居民为“可见”少数族裔，其中亚洲人的比例很高。

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根据加拿大统计局的数据，2016年，在不列颠哥伦比亚（BC） 省，15岁 – 24岁的亚裔群体中，有 18.9% 的人是混血，而在14 岁以下的亚裔人中这个比例更高 – 高达 32.4% 的亚裔是混血。

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混血一族

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杰夫·斯提姆斯（Jeff Chiba Stearns）是BC 省 混合种族身份的鉴定专家，他就该省的混血亚裔制作了几个纪录片，并在 2011年与其他人一起创办了一个 Hapa-palooza 节，专门为温哥华的混血儿设立，目的是提高公众对温哥华混血亚裔社区的意识。

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他说，这个节日是为了让所有混血的亚裔，能够找到和自己类似的人来交谈，来讨论，同时，我们也希望社会意识到，温哥华的混血儿群体正在成长，而且在不断扩大。

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大学，也是年轻混血族群感到最自在的地方，他们说，在大学里，有不少混血的学生，他们觉得在校园中可以自由的表达和探索自己的身份。

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若要了解有关温哥华 “亚洲文化月” 期间的更多信息，请点击 explorasian.org 。

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(RCI with CBC )

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