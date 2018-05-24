品牌声誉：Tim Hortons 在加拿大的受欢迎程度继续下滑

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根据一家市场研究公司对加拿大零售商进行的年度排名，一些加拿大零售商今年的声誉有明显提高，而咖啡连锁商 Tim Hortons 的名次却出现下滑。

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这个星期，市场调研公司 The Reputation Institute 发布了加拿大公司的品牌声誉排行榜。

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专门出售户外运动服装和设备的公司 MEC （Mountain Equipment Co-op）连续第二年荣登榜首，成为拥有最佳声誉的加拿大公司。

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排名前五的另外几个加拿大公司是 Jean Coutu 集团、Canadian Tire（加拿大轮胎）、Pharmaplus / Shoppers Drug Mart 和 Home Hardware。

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咖啡连锁商 Tim Hortons 今年的排名是第 14 位，比去年的排名第 3 有大幅下跌。众所周知，这个咖啡连锁经历了困难的一年。

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除了调查加拿大公司的声誉外，上述市场研究公司还对在加拿大运营的外国公司进行了排名。

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在加拿大消费者的眼里，在加拿大运作的外国公司中，谷歌、劳力士和乐高（Google, Rolex， Lego）的声誉排名前三。

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上述研究在网上调查了 27,000 名加拿大人对 250 多家公司的看法。

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（RCI with CBC）

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