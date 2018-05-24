安大略省选：千禧一代选民人数首次超过婴儿潮一代

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安大略省选将在六月初进行。

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最新的一项调查显示，在该省历史上，千禧一代（1982年之后出生）的选民登记人数第一次超过了婴儿潮一代（二战后出生的一代）。

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分析显示，这一情况将会对省选选情带来影响，因为千禧一代更倾向于投自由党和新民主党NDP的票。

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千禧一代的年轻人目前最关注的可负担房屋问题，托儿所等问题，在今年的省选中，各党在这些方面的政策将会影响投票。

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以前，人们一直认为，千禧一代投票率不高，但是，最近几年的统计显示，千禧一代的投票率在上升。

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2015年的联邦选举，千禧一代成为特鲁多当选的重要因素之一。

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除此之外，安大略省省选中，因为自由党已经执政15年，选民希望改变。选民也希望生活成本降低，包括交通费用，电费，汽车保险，以及育儿费用等。

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最近的民调显示，安大略的新民主党（NDP）支持率上升，几乎与保守党并驾齐驱，令该党看到了获胜的希望。

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