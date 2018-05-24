学生宿舍变避难所：多伦多增800个紧急床位安置难民申请者

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加拿大多伦多市又开设了两个紧急接待中心，以接待最近涌入的难民申请者，上个星期，多伦多市长警告说，城市的避难接收系统已经接近满员。

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从本周四 （5月24日）开始，多伦多将把位于市东区的 Centennial College Residence 和 Conference Centre 用来临时接收难民申请人，这两个地方总共有 400 张床位。

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另外，从 6 月 1 日开始，位于城西的 Humber College 的 400 个床位也将被用来临时安置难民申请人。

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然而，这些床位只能用到8月份，因为届时学生们将纷纷返校。

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多伦多表示，自 4 月19日以来，有 368 名难民申请人进入了多伦多的避难所系统。

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按目前的抵达率计算，到今年 11月前，难民申请人将会占到多伦多避难所床位的近 54%

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上周五，市长庄德利表示，如果联邦政府和安大略省政府不采取行动，缓解越来越多的难民申请人给城市避难系统带来的压力，则市政府将不得不采取紧急措施。

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（RCI with CBC）

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