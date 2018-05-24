加拿大政府否决了中交建收购Aecon项目。THE CANADIAN PRESS/Tobin Grimshaw

加拿大政府：国家安全考量否决中交建15亿加元收购Aecon集团计划

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期四 24 五月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大广播公司（CBC）星期三报道，加拿大自由党政府否决了中国交通建设国际 （CCCI）一项总值15亿加元的收购计划。自由党政府给出的理由是，基于国家安全考量。

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中交建是世界上最大的工程基础建设企业之一，而计划中收购的Aecon集团也是加拿大最著名的基建公司之一。

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Aecon集团至今已经有140年的历史，曾承建多伦多的CN塔，温哥华的天铁列车，以及哈利法克斯的船厂等多个地标性建筑。

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星期三，加拿大创新部部长宾斯（Navdeep Bains）办公室正式确认了这个消息。

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创新部发出的一份声明表示，根据加拿大投资法，类似的案例需要经过多层的安全审查。最终，基于政府收到的情报机构建议，为保护国家安全，决定否决这项收购计划。

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但声明没有给出CCCI会在哪些方面威胁到加拿大安全。

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CBC的记者得到消息后，前往议会大厦采访。

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创新部议会秘书大卫·拉蒙提（David  Lametti）表示，这一否决意味着这次收购计划结束了，没有什么下一步了。

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根据加拿大外国公司收购程序，CCCI其实已经跨越了很多障碍，包括Aecon股东大会投票赞成收购，加拿大法院批准收购项目，以及通过了加拿大公平竞争委员会的审查。

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可以说，是在临门一脚，功亏一篑。

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保守党议员克莱门特：政府决定正确
CBC的报道称，反对党保守党一直对自由党政府施压，要求他们对这次收购进行正式安全审查。

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保守党议员克莱蒙特（Tony Clement）是这次收购的坚决反对者。在听到Aecon收购计划被否决之后，他对CBC记者表示，政府这次的决定是正确的。这不仅仅是基于加拿大选民民意，而且是基于国家安全考量的决定。

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克莱蒙特还曾表示，只要是外国政府收购行为，就应该打个问号，无论是中国、俄国、还是沙特。他认为，这些政府拥有的公司，做出收购决定不是基于市场考量，而是政治或是国家战略。

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CBC的报道还介绍，64%CCCI股份属于中国国有。此前，世界银行曾因为该公司在菲律宾工程项目竞标中发生腐败丑闻，而把它列入黑名单，禁止其竞标，时间长达八年，直到2017年一月才解禁。

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此外，CCCI涉及有争议的项目还包括在南中国海的人工填海建岛项目。

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保守党议会议员克莱蒙特是Aecon收购的坚决反对者。（CBC）

Aecon集团公司表失望
去年12月，Aecon的股东们批准了这项收购行动。

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之后，联邦政府告诉该公司，正在对这一项目进行安全审查。

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对于联邦政府终止收购计划的决定，Aecon集团公司总裁约翰·贝克（John Beck）表示，他们深感失望，但同时也表示，会继续带动加拿大的基础建设。

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贝克还说，尽管收购没有成功，但是公司目前已经取得了几个大型工程项目合约。

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保守党、自由党都曾因“中国收购”受到批评
加拿大的保守党和自由党政府都曾因为批准中国政府背景公司在加拿大的收购项目而遭到批评。

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2012年，哈珀保守党政府批准了中国海洋石油公司（CNOOC）以超过150亿的价格，收购了总部位于卡尔加里的尼克森石油公司（Nexen Inc）。在当时，那时中国最大一笔石油天然气的海外收购。

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但那之后，哈珀表示，除非有特殊情况下，加拿大将不再批准“中国收购”。

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上个星期，自由党政府在没有经过完整的国家安全审查的情况下，通过了中国海能达通信股份有限公司（Hytera Communication）收购位于温哥华的Norsat

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Norsat是一间收音机以及无线电收发机制造公司，并有承接美国以及北约的军事项目。

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为加中自贸谈判带来障碍
非营利智库机构“亚洲太平洋基金会”总裁斯特伍德·贝克（Stewart Beck） 则表示，加拿大政府的这一做法，可能会导致正在进行的加中自由贸易谈判进一步复杂化。

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他说，我理解加拿大必须尊重其国家安全，但这个决定为接下来的加拿大中国自贸谈判制造了些麻烦。

上个星期，保守党几位重量级人物警告特鲁多政府，与中国进行自贸谈判，很可能会激怒美国总统特朗普，加拿大不应该冒这个险。

而总理特鲁多与外交部长弗里兰则表示，与中国的自贸协定符合加拿大利益。

RCI with CBC 点击这里查看原文

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