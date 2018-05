让魁北克人认识象拔蚌的越南厨师

Des kiwis et des hommes, 21 mai 2010

C'est le Mois de la nutrition et nous en profitons pour faire un clin d’œil aux chroniques culinaires du passé de Radio-Canada.Revenons sur un extrait devenu presque mythique: la préparation de la palourde royale à l'émission Des kiwis et des hommes du 21 mai 2010. Alors que le chef-propriétaire Tri Du apprêtait le mollusque à la forme explicite (aussi appelé le panope du Pacifique), les deux animateurs Francis Reddy et Boucar Diouf ne pouvaient s'empêcher d'éclater de rire. Une ambiance survoltée sur le plateau qui nous fait rigoler à chaque fois!

