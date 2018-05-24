著名影星摩根弗里曼就性丑闻道歉 温哥华公交系统撤销其宣传

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曾获得奥斯卡最佳男配角的著名影星摩根·弗里曼（Morgan Freeman）遭到八名女性指控，称其对她们进行性骚扰以及行为不当。

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CNN在今天发表了文章，称弗里曼在片场或是影片宣传期间，对周围女性发表羞辱性言论或行为不当。

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弗里曼下午透过发言人就此进行道歉。

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声明称，任何认识我的人或是和我一起工作的人都了解，我不是有意要冒犯或是故意令周围的人感到不愉快。我就此向所有因为我的言行而感到不舒服或冒犯的人致歉。

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而加拿大西部城市温哥华，已经撤下了弗里曼为该市的公交系统TransLink录制的一系列宣传片，并暂停与他合作的其他项目。

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今年80岁的弗里曼是好莱坞一级影星，代表作品包括《为黛西小姐开车》《肖申克的救赎》，以及《百万宝贝》等。

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