偷越加美边境攻略：美国普拉茨堡出现鼓励难民申请人前往加拿大的传单

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在离加拿大魁北克省边境不到50公里的美国普拉茨堡市，一个难民权益组织在分发一份传单。传单上详细介绍了通过越境方式申请加拿大难民身份的“攻略”，包括如何搭出租前往通向加美边境的小路，如何提出申请。传单作者甚至贴心地提醒，出租车费不应超过77.50 美金。

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这个名叫“Plattsburgh Cares”的团体在回应加通社（Canadian Press）采访请求的电邮中说，他们是一个人道组织，其宗旨之一是提供信息，帮助难民申请人了解如何获得帮助，做出最合适的选择。

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加拿大移民部长胡森（Ahmed Hussen）星期四（5月24日）表示，加拿大政府已经和该团体联系，要求对传单内容作出改动，加上如何通过正常方式申请加拿大难民身份的内容。

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反对党保守党认为，这张传单的出现证明自由党政府处理难民危机的措施不力。正确的做法应该是在整条边境线上实施加美安全第三国协议，也就是说，在任何一个地方越境的人，而不仅仅是机场口岸和边境检查站，只要是从美国来的，都必须先向美国提出申请。

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（RCI with CP, Radio-Canada）

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