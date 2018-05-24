特朗普宣布取消与朝鲜领导人金正恩的新加坡会晤

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美国总统特朗普决定取消原定于6月12日在新加坡举行的“川金会”，即与朝鲜领导人金正恩的会晤。美国政府星期四（5月24日）公布了一封他写给金正恩的信。信中举出的取消会晤的理由是朝鲜政府最近表现出的“强烈的愤怒和公开的敌意”。不过特朗普没有完全把对话的大门关死，表示希望有一天能与金正恩见面。

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信中说，他取消这次会晤的决定使全世界和朝鲜失去了一次获得持续和平与繁荣富强的宝贵机会。失去这个机会是“历史性的悲哀一刻”。

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他还警告朝鲜不要做出不负责任的举动，因为美国军方已经做好了准备。他再次宣称，美国的核打击能力是如此强大，“我为它永远不被使用而祈祷上帝。”

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韩国总统文在寅对川金会被取消表示非常遗憾，并立刻召开紧急会议商讨对策。联合国秘书长古铁雷斯（Antonio Guterres）也表示深感担忧。

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美朝之间今年以来的热络在过去一个星期里迅速冷却。朝鲜方面发表的声明又恢复了过去一贯的语调。一个美国官员告诉路透社记者，朝鲜外务省副相崔善姬一天前称美国副总统彭斯（Mike Pence）的言论愚蠢，是“让杯子满溢出来的最后一滴水”。

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彭斯的“愚蠢言论”是表示朝鲜可能重蹈利比亚覆辙。把朝鲜和利比亚相提并论似乎格外触动朝鲜领导人的神经。上个星期，美国国家安全顾问博尔顿（John Bolton）也因类似评论引起了另一位朝鲜外务省副相金桂冠取消美朝领导人会晤的威胁。

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（RCI with Reuters, Radio-Canada, AFP）

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