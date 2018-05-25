周末网络广播（2018年5月25-27日）

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本周报道精选



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加拿大女游客被多米尼加酒店保安强奸（方华）

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加拿大人喜欢到墨西哥和加勒比海国家的阳光海滩地区渡假。但加拿大广播公司报道说，不但一些加拿大女性在度假时遭强奸、而且酒店方面还不把这当回事。大多音乐女教师Christine Dayman讲述了她两个月前与两个儿子和年迈的父母到多米尼加共和国度假时的遭遇。

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加拿大政府否决中交建收购Aecon集团计划（梁彦）

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加拿大广播公司（CBC）星期三报道，加拿大自由党政府否决了中国交通建设国际 （CCCI）一项总值15亿加元的收购计划。自由党政府给出的理由是，基于国家安全考量。中交建是世界上最大的工程基础建设企业之一，而计划中收购的Aecon集团也是加拿大最著名的基建公司之一。

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创新创业之城 蒙特利尔吸引更多的国际目光（沈二）

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加拿大蒙特利尔是加拿大三大城市之一，她以美丽的欧洲风情和英法双语、多元文化而著称于世。最近10年，蒙特利尔依靠其雄厚的大学学术环境和活跃的创新社区，在全球“创新创业”领域也声名鹊起，被誉为北美的“创新创业之城”。

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比特币被指是没有用处的电老虎（方华）

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在2017年比特币币值疯涨和2018年初比特币币值暴跌的过山车式的经历后，许多人和公司仍然在兢兢业业的从事比特币挖矿工作。但是随着越来越多的人投资购买具有大功率计算能力的电脑参加比特币挖矿工作，挖获比特币变得越来越困难，现在已经出现一些挖矿者在电费上花的钱超过其获得的比特币价值的情况。有不少人开始从耗电量过大的角度来批评比特币这个加密数字货币的领军者。

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多伦多推出市中心新蓝图：建宜居社区，限高楼阴影（赵黎）

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在多伦多，许多市民向市政府表示了对公园和公共空间被笼罩在阴影中的担忧。几十年来，市中心的社区已经大大改观，原来有很多低层住宅，现在则是高楼林立，而且还有更多的高层建筑在兴建中，这些大楼给低层住宅，给公园、广场等公共活动空间投下了 “长长的阴影”, 遮挡了阳光，居民们能享受到的阳光越来越少。

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在公众的压力下，这个星期，多伦多市议会将通过一个新的市中心规划，其中的一个重点，就是宜居社区需要充足的阳光，市中心的开发项目，以后将受到对 “阴影元素” 评估的限制。

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