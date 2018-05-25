多伦多共享汽车公司宣布将停业 如何停车成主因

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多伦多经营共享汽车的公司Car2Go宣布，将会在5月31日停止经营。

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Car2Go在多伦多拥有350辆共享汽车，其中包括宝马等名牌车。该公司称，他们拥有8000名登记用户。

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多伦多市议员提议重新咨询

星期四早上，Car2Go给他们的用户发出邮件，会暂停该项目，并指多伦多市政府四月出台的规定，要求所有共享汽车每年缴纳1500元的停车费，是公司停止运营的主要因素。

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而市议员Mike Layton在周四早上向市议会提出了一项紧急动议，要求市政府工作人员与Car2Go进一步咨询，然后再进行汇报。

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多伦多市长托里则发表声明，称Car2Go的决定“很不幸”，但这是公司自己的决定。

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如何停车成主要争执

最初，Car2Go用户是把车停在多伦多的绿色停车区，但之后，公司指导用户可以把车停在一切可以合法停车的地方，包括居民区。

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但这一做法令一些多伦多市民很生气，尤其是受影响的附近民众。

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同时，仅在2017年，Car2Go的共享汽车就收到了42，595张违章罚单， 总值110万。而Car2Go仅仅缴纳了其中的三分之一。

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Car2Go表示，作为加拿大最大城市，多伦多没有对共享汽车提供一个运作框架，使其落后于其他城市。

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而共享汽车的使用者也表示，大城市内大家都使用汽车是不现实的。

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