多伦多一印度餐馆受炸弹袭击

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据加拿大广播公司报道，星期四夜里多伦多西北郊Mississauga的一个印度风味餐馆受到炸弹袭击，导致15人受伤、其中三人伤势严重。

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炸弹发生后警方很快封锁了这一位于Hurontario Street 和 Eglinton Avenue East的餐馆及附近地区。

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警方证实，两名遮住面部的男子进入上述印度餐馆后放下爆炸物后迅速离去、随后就发生了爆炸。警方说这两名嫌疑男子上身穿拉链连帽衫、下身是蓝色牛仔裤，身高在5’10″左右、一个略胖。警方通过推特发布这两名嫌疑男子的视频截图，呼吁民众积极向警方提供线索。

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警方表示，目前没有证据显示这起餐馆爆炸事件是恐怖袭击或者是仇恨犯罪。警方说在现场调查结束前无法知道爆炸物的类型。

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爆炸发生时在附近的民众说他们听到了很大的爆炸声。

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RCI with CBC News

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