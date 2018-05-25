非加拿大公民也可能成为加拿大军人

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加拿大国防部在考虑改变过去多年来只让加拿大公民参军的做法，对非加拿大公民加入加拿大军队敞开大门。

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据加拿大广播公司报道，过去多年来加拿大军队招兵的一个条件是必须要有加拿大公民身份，只有在特别需要紧缺人才的情况下才能例外的招收外国人加入加拿大军队。

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加拿大国防部发言人Alexandre Munoz少校表示，招收具有特殊技能的外国人才，比如空军飞行员、医生这样具有高度专业技能的人参加加拿大军队不但可以缓解人才短缺的问题，而且节省了大笔的培训经费。

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不过，招聘外籍身份的人加入加拿大军队也不是件容易事，2017财政年度加拿大只招收了两名外籍人士参加加拿大军队；这倒不是没有外国人报名，而是因为大部分报名参军的外国人不具有加拿大军队所需要的特殊技能。

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在近年来招兵难问题越来越严重的情况下，加拿大军方在认真考虑用接收有移民身份的人参军的办法解决招收不到足够军人的问题。

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加拿大国防部长Harjit Sajjan的发言人Byrne Furlong通过电子邮件告诉记者，联邦政府目前正在重新审核对报名参加加拿大军队的人必须具有加拿大国籍的要求，目的是扩大加拿大军队的兵源；不过目前就预测这一政策复审会得出什么样的结果还为时过早。

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专家们指出，一些西方国家在接收新移民参军方面已经走在了加拿大前面。比如美国准许新移民参军，但限制这些非美国公民参军后可以在美国军队中从事的工作和可以得到的军衔；不过在持绿卡参军者在美国军队过了培训关、并有连续180天的优良服役记录后，这些人可以申请进入快速公民审批程序。

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专家们认为，加拿大军队对有加拿大移民身份、但还不是加拿大公民的新移民打开参军的大门，会增加几千名可能的报名参军者。

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温哥华移民律师Zool Suleman认为，加拿大军队早就应该取消必须具有加拿大公民身份才能参军的要求；只要符合参军的身体条件和技能条件，不管是加拿大公民还是已经获得加拿大移民身份的人都应该具有加入加拿大军队服役的资格；如果是出于安全方面的考虑，可以对报名参军的人进行背景审查。

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加拿大军队现役部队目前短缺2千名军人，后备役军人短缺5300人。

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加拿大军队招兵部门的前负责人、退役准将Matthew Overton认为，招收新移民参加加拿大军队是既有好处、也有负面效应的复杂事情，会给加拿大军队带来过去没有遇到过的机会和挑战。

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加拿大联邦警方两年前为了解决新警员来源不足和警队成员缺乏多元化的问题，接受在加拿大居住超过10年、具有移民身份的人参加加拿大皇家骑警的报名申请。

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加拿大国防部也制定了加拿大军队成员多元化的具体目标：女性军人的比例要达到25.1% （现在是15.4%）， 土著人比例3.5%（现在是2.8%），非白人肤色少数族裔比例11.8%（现在是8.2%）。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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