BC最高法院拒绝受理温哥华市及原住民社区就跨山输油管提起的一项诉讼

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跨山输油管道（Trans Mountain Pipeline)的建设前景依然不明朗，不过，本周四，BC省最高法院的一项裁决可以说帮助这个项目跨过了又一道法律诉讼的障碍。

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温哥华市政府与BC原住民Saquamish社区，将BC省政府告上法庭，要求法庭推翻前BC自由党政府发放给跨山输油管环境评估合格证书（ EAC ，environmental assessment certificate)，并称证书发放过程咨询不够。

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而BC省最高法院法官Christopher Grauer周四的裁定表示，BC前自由党政府的咨询程序合理，在发放环境评估证书中合法使用了管辖权。

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同时，法官Grauer还要求温哥华市政府支付跨山输油管城建商金德摩根公司这起案件的诉讼费用。

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Grauer在庭审中首先声明，这项裁决不是关于跨山输油管建设是否应该继续，输油管建设是否符合加拿大国家利益，或者是否对环境造成不可接受的威胁等。

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这项裁决只针对这次温哥华市政府以及Sauamish原住民社区提起的，已经发放的EAC是否应该被推翻的诉讼请求。

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阿尔伯达省政府欢迎BC最高法院的这项裁决，而温哥华市政府和Squamish社区有30天的时间决定是否提起上诉。

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为建造这条总值74亿加元、从阿尔伯达省埃德蒙顿市到BC本拿比市的跨山输油管，金德摩根公司最近已经连续赢得了16项反对输油管建设的诉讼。

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但后面还有更多诉讼在等着阿尔伯达省以及金德摩根公司。

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