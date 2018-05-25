“当代白求恩行动”再出发：八年坚持，甘苦自知

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蒙特利尔是富有传奇色彩的加拿大医生诺尔曼·白求恩（Norman Bethune）生活工作过的地方，他当年是从这座城市出发前往中国的。

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八年前，几位华裔医生商议决定，成立一个义务的医疗小组，前往中国一些边远地区进行义务医疗服务以及手术。

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这个组织就是“当代白求恩行动”，它的英文名称是“People Inspired by Norman Bethune”——受到诺尔曼白求恩启发激励的人。

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过去几年，他们曾先后前往贵州、青海、温州、河南等地方。

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（相关阅读：本台记者亚明去年的专门介绍：

加拿大医生团队连续七年到中国践行白求恩精神意义深远

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今年，“当代白求恩行动”已经进入了第八年，而他们也已经做好了启程的准备。

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星期四，“当代白求恩行动”召开了新闻发布会，我也通过电话采访了行动负责人马楠医生。

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她具体地向我们介绍了今年的行动。

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（马楠医生采访之一）

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八年坚持，甘苦自知

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八年坚持，当中涉及到复杂的组织工作，包括在加拿大寻找愿意义务服务的医生。这些医生都是利用自己的假期前往中国，不仅没有报酬，甚至最初差旅食宿都是自理。

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马楠也特别提到了，中国与加拿大双方机制的不同，办事情的方式也不一样。带来一些组织上的困难，这令她觉得格外为难。

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她给我举了个例子，原本今年五月，国内一家机构要送几位医生来麦吉尔大学进行心脏外科的培训，双方的负责人都曾互访，也签订了合约，用了一年的时间来联系安排这件事情，还为行动队此还推迟了去中国的行程。但到了上个星期，对方忽然取消了所有的行程。

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而麦吉尔医院方面的专业人士已经做好了所有的准备，包括上课培训的老师，临场的病人等等。

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马楠医生用“临到事前做计划，做了计划就改变”来形容和国内一些机构合作的感受。

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（下面是马楠医生谈到这件事情的感受：采访之二）

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但无论有多么困难，马楠医生还是希望把这件事情做好。她说，因为她是白求恩医科大学的毕业生，白求恩治病救人的精神是融进了他们的DNA当中的。

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（马楠医生采访之三）

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除了临床的治疗手术之外，马楠医生也希望在医疗体系以及管理方面与国内的医疗系统进行交流，毕竟加拿大有一套完整的全民医疗体系，而麦吉尔大学在这方面又非常有优势。

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更具体的内容，也可以阅读下面加广中文台亚明的详尽报道：

加拿大医学专家热心中国医疗体制改革， 为推动全科医学发展献策出力

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