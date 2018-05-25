加拿大政府增加对被害和失踪儿童家长的帮助

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增加补助金额，延长领取补助的时间。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大政府正在大幅度修改一个帮助被害及失踪孩子的父母的项目，让他们每星期能领到更高金额的补助，并延长有资格领取补助的时间。联邦社会发展部长杜克罗（Jean-Yves Duclos）星期五（5月25日）在新闻发布会上表示，修改后的补助规定将更灵活、更慷慨，让更多遭遇不幸的家庭得到帮助。

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CBC报道说，这个补助项目是由上一届保守党政府在2013年设立的，它面向那些孩子因罪案死亡或失踪、因此缺勤或离职的父母。但是由于规则太过严格，导致获得补助的家庭远低于预期。2017-18财政年度仅有12个家庭申请补助，其中9家被批准，获补助总额为86450加元。而政府每年为这个项目拨出的款项为1千万加元。

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杜克罗说，修改后的项目将使320多个家庭受益。修改的内容包括：

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把每周补助额增加100加元，达到450加元。

把受害孩子的年龄从18岁以下提高到25岁以下。

把有资格领取补助的时间增加一倍，达到到104周。

允许受害者父母在领取补助的同时每周工作20个小时。

根据加拿大统计局的数据，从2012到2016这五年间，加拿大全国共有229名未成年人（18岁以下）死于凶杀。这期间被绑架的加拿大未成年人有1918名，但其中大部分人（1281人）的绑架者是父亲、母亲或其他监护人，起因多为抚养权纠纷。

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（RCI with CBC, Kathleen Harris）

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