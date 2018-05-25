为什么BC省食品店货架上只能摆本省葡萄酒？美国向世贸组织讨说法

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BC省自2015年起允许一些食品店把葡萄酒摆上货架出售，但是其产地必须是本省。现在，美国政府要求世贸组织审查这项规定。美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）星期五（5月25日）表示，BC省实施的“歧视性规定”不公平，它把美国葡萄酒排除在食品店货架之外，这是令人无法接受的。

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这并不是美国第一次对这项规定表示不爽。奥巴马执政时期，美国政府曾向世贸组织两次提出投诉，并得到了欧盟、澳大利亚和新西兰的支持。这一次美国要求世贸组织成立纠纷仲裁小组，是在投诉基础上更进了一步。

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实际上按照BC省的规定，有酒类销售资格的该省食品店是可以销售来自美国或加拿大其他省的葡萄酒的，但是不能上架，只能放在专门为此辟出的“店中店”里销售。

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BC省长霍根（John Horgan）回应说，美国政府现在看加美贸易的哪个方面都不顺眼。软木，纸浆，钢铝材，汽车，现在是葡萄酒.没有一个领域能让特朗普觉得他没受委屈。

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2017年，根据美方统计，美国向BC省出口了5600万加元的葡萄酒，占该省市场10%。

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（RCI with CBC, Mike Laanela ）

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