总理特鲁多安大略省选投票，惹怒魁北克议员

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星期五下午，加拿大总理特鲁多出现在了安大略省省选的投票站。

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不过，从2008年特鲁多当选议员以来，他都是代表魁北克省的Papineau 选区。

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特鲁多的理由是，他在2013年成为自由党的党领袖之后，就卖掉了在蒙特利尔的房子，搬到了渥太华，是属于安大略省的省民。

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所以他也不会在今年年底的魁北克省选中投票。

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安大略省的省选规定是，只要你住在该省，就有权利为省选投票。

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安大略省选的日期是6月7日，但现在已经开始接受提前投票。

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魁北克省的议员Gérard Deltell对此感到非常生气。下午在推特中表示，魁省议员却在别的省份投票是不能接受的。

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C’est gênant et inacceptable de voir un député du Québec voter dans une élection d’une autre province. pic.twitter.com/FmL0mmkQE8 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada — Gérard Deltell (@gerarddeltell) 25 May 2018 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

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