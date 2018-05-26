疯涨的比特币受打压、不过加拿大可能受益

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2017年是加密数字货币价格惊人暴涨的一年；加密货币的龙头老大比特币从年初不到1千美元的价位（996美元）连翻几个跟头在去年12月中旬达到超过1万9千美元的高位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但在2018年2月2日这一天，比特币的币值跌破了8千美元，与2017年12月18日每个比特币接近2万美元的高峰值相比暴跌了60%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

铁口断言

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国纽约大学经济教授Nouriel Roubini 今年二月二日接受Bloomberg 电视采访时断言：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加密数字货币是“人类历史上最大的资产泡沫”，区块链技术“已经问世10年，其仅有的应用是加密数字货币，而加密数字货币不过是圈钱的骗局”，“比特币的价值从本质上来说一文不值”，而且加密数字货币会“给环境带来灾难性后果”，因为采挖比特币耗费大量电能。

现在世界一年耗费在挖比特币上的电能相当于32太瓦小时，差不多是北欧国家挪威一年的耗电量。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这位纽约大学经济学教授说话是有人听的；他可是成功预测了2008年美国房地产市场的崩盘和世界金融危机的牛人！

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

埃菲尔铁塔

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大中央银行行长波罗兹几个月前曾经说，没有最高只有新高的比特币币值疯涨就像巴黎的埃菲尔铁塔只有左侧没有右侧的图形，这样的局面让他担心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在这位加拿大央行行长可以放心了，因为埃菲尔铁塔的右侧图形已经开始在比特币币值曲线图上现身。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

20亿美元的玩笑

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国旧金山一位高科技领域的弄潮儿Jackson Palmer 几年前为了看看加密电子货币投资领域到底有多疯狂而开玩笑地推出了加密货币“狗币” Dogecoin，结果是引来投资者的狂热追捧，市值一度被炒到超过20亿美元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在世界上出现的超过1千3百种加密货币中，有33种市值超过10亿美元大关，至少是在高峰时期曾经达到过这么高的市值。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这位狗币的创始人很有“投资道德”，他在狗币处于热潮的时候把自己拥有的狗币全数捐给了慈善组织。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Jackson Palmer 在接受加拿大广播公司英语广播电台 Spark 节目采访时说，

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我认为2017年比特币的币值猛升主要是投机炒作的结果。比特币刚问世时确实展现了其全新而独特的数字化时代加密货币的交易概念，引起了不少革新者和创业者的热情；但在大量热线涌入比特币等加密货币领域后，现在往加密数字货币领域砸钱的大部分人的目的只是为了炒作和快速圈钱；所以加密数字货币领域已经不是是否有泡沫的问题、而是泡沫何时破裂和如何破裂的问题。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

真经被唱歪

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国康奈尔大学副教授、智能合同与加密货币项目的主任Emin Gün Sirer在接受加拿大广播公司英语广播电台 Spark 节目采访时表示，

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我们这些献身于加密数字货币技术领域十几年、甚至几十年的学者和专家最不想看到就是现在这样拿加密货币作为疯狂炒作和圈钱由头的局面；可最不希望见到的泡沫化问题还是出现了，有不少投资者被加密数字货币的跳崖式暴跌搞得血本无归……区块链技术领域现在需要的不是热钱的炒作、而是有人静下心来踏踏实实的搞研发工作。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

仍然受追捧

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虽然比特币等众多加密数字货币的币值在去年12月底到今年1月低的期间被腰斩，但比特币等主要的加密货币仍然受到不少人的追捧。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

比特币可以用来购物，小到买皮萨饼、大到买汽车买房产；用比特币还可以绕过行政当局的资金管控、跨国境转移大笔资金，等等。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大多伦多郊区一幢公寓楼单元房主Derryn Shrosbree要求买家只能用比特币支付房款， 价值45万加元的房产给35个比特币就可拿走。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

有人把比特币谜题画进一幅斑鸠和凤凰的图画，悬赏4万美元给能够解开谜题的人；三年后终于有人解开谜题、拿走了奖金。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

有人把近年来比特币交易市场的量价数值起伏变化编辑成音乐放在网上

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

比特币从哪来？

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

让投资者们疯狂的比特币来自哪里呢？是矿工们挖出来的，不过这是电脑技术员们用计算机在“挖”比特币。

每个比特币的每次交易都被多个独立的电脑用解算数学难题的办法加以核实、注册、成为该比特币不可更改历史记录的一部分；这种被称作区块链的数字化技术从理论上说不会被黑客所操纵。

中国的比特币挖矿行业占了世界比特币挖矿算力的三分之二，可以说是抢滩成功。

Radio Motherboard两年前采制的中国大连比特币矿场的视频

视频中这位大连比特币矿场的经理Jin Xin解释说，

挖比特币就是众人在互联网上抢答难题，先答对难题的就能够获得奖励，这个奖励就是比特币；他们矿场高峰时曾经一天挖到过上百个比特币，但随着题目难度的增加和各个矿场算力的增加，比特币变得越来越难挖了；挖比特币时最怕三件事，断电、断网和设备出问题。

加拿大渔翁得利？

不过，随着中国政府开始禁止加密数字货币公司在中国股票市场上市、打压比特币挖矿行业，中国主要的比特币挖矿公司转向包括加拿大在内的西方国家设立比特币矿场。

加拿大魁北克省和马尼托巴省比较受中国大陆比特币挖矿公司的青睐。魁北克省的优势在电价低廉，魁北克省极为丰富的水电资源使其电费排在北美大陆最低之列。而马尼托巴省的优势除了是电价不贵之外，还有地价便宜和气温低的优势 (成百上千台挖比特币矿机电脑运转起来会产生太多热量，散热是一大问题)。

看到当矿工挖比特币赚钱，有的加拿大人也干起了个体户。不列颠哥伦比亚省居民Dan Ingram 2017年下半年就拿出10万加元的家底积蓄从中国大陆制造商Bitmain 那里购买了多台比特币矿机，每台矿机1千6百美元，他相信这是会让他赚钱的投资。不过他的这一靠挖比特币发财的热情在去年年底和今年年初被泼了冷水。

挑战

美国高科技领域的弄潮儿Jackson Palmer指出，

虽然加密数字货币三大优势中“数据不可篡改”的优势仍然存在，但“非集中化”的好处已经被几个财大气粗的大挖矿公司垄断比特币算力领域的现实所打破，而比特币“交换费用低廉”的好处现在也成了问题。比特币交易现在需要十几分钟的时间和三十多美元的交易费才能成交，如果想用比特币买价值5块钱的东西却要花30美元的交易费，这怎么说得通。再加上现在大银行和高科技巨头公司纷纷推出网上支付服务，比特币的竞争和发展空间实在有限。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada