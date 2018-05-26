创新创业之城蒙特利尔期待中国力量 – 中加创新创业论坛（CCIEF）成功举办

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加拿大蒙特利尔是加拿大三大城市之一，她以美丽的欧洲风情和英法双语、多元文化而著称于世。最近10年，蒙特利尔依靠其雄厚的大学学术环境和活跃的创新社区在全球“创新创业”领域也声名鹊起，被誉为北美的“创新创业之城”。

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特别是随着人工智能（AI）这股革命性的技术潮流，蒙特利尔吸引了越来越多的国际关注的目光。蒙特利尔作为世界性的“人工智能之都”，不但拥有像Yoshua Bengio这样AI领域大师级的人物，更培养了大量世界级的AI科研人才。

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远在地球另一端的中国目前正处在创业和创新浪潮中。怎么将中国的资源、资金、人才和蒙特利尔的创新创业衔接也是很多人在思考的问题。5月20日在蒙特利尔皇家山会议中心举办的第二届中加创新创业论坛（CCIEF）就是为了探索这个中国和加拿大创新创业结合的新方向。

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第二届中加创新创业论坛（CCIEF）是由“研发智库（RDFI）”和蒙特利尔新科技组织(Montreal New Tech) 共同举办的一次将蒙特利尔-加拿大和中国的创新创业浪潮结合的尝试。

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这次和MontrealNewTech的合作给论坛带来了更多蒙特利尔本地创新创业社群的参与。 中加创新创业论坛（CCIEF）主席赵杨平

论坛上人工智能奠基者Yoshua Bengio和加拿大两院院士吴柯教授做了主题演讲，中国驻蒙特利尔总领馆和魁北克商业与创新厅也带来的政府层面的支持。第二届中加创新创业论坛同时获得了蒙特利尔各个大学中国学联的支持和参与。许多蒙特利尔创新创业领域资深投资人和创业者也出席。

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我受论坛邀请前往采访并在第一时间“抓住”了论坛主席赵杨平。

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赵杨平先生介绍这次论坛时说：“上一届论坛是以海外创新创业大赛‘春晖杯’为切入点。今年第二届我们把它办成正式的创新创业论坛。‘研发智库’作为一个非盈利性组织是这次论坛的主要承办方。这次我们和MontrealNewTech的合作给论坛带来了更多本地创新创业社群的参与，由于时间的缘故合作有些仓促，但展望明年我们有信心能够和MontrealNewTech合作把论坛办得给更好。 ”

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世界级大学城

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很多人不知道的是，蒙特利尔是北美第二大的大学城，无论是学生的数量还是大学的质量都是国际水准的。这一次中加创新创业论坛（CCIEF）和蒙特利尔各个大学的中国学联合作，无论是从学生志愿者还是参与性来看，都可以说是带来了华人创业社区的新兴力量。

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QUINDITECH的共同创办人熊政林就是这样一位从蒙特利尔的麦吉尔大学商科毕业后成为创业者的代表。

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熊政林介绍说，QUINDITECH是位于北美人工智能新中心蒙特利尔的人工智能医疗诊断公司。结合深度学习和计算机视觉技术建立的系统对超过三十种皮肤病有高达90%的识别准确率（十年经验人类皮肤病医生肉眼识别率为75%），对于黑色素瘤的识别准确率达到96.5%，超过IBM对黑色素瘤的91%。

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他谈到，目前QUINDITECH处于业内世界领先水平，入选联合国日内瓦AI for Good全球峰会加拿大代表团，因其先进技术得到加拿大联邦政府和魁省政府多项基金支持。

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当问到熊政林，QuindiTech的市场是否在加拿大，还是向中国拓展时？熊政林说：“因为现在是移动互联网时代，我们专门开发了为普通用户使用的皮肤诊断App，通过这个App只要拍照就可以辅助诊断是否患黑色素瘤。这个App是在各个App 商店都可以找到的。”

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AI之都

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在全球人工智能的热潮中，加拿大在AI领域突出的地位再次显示在世界面前，AI界三位开创性人物都在加拿大长期生活和任教。蒙特利尔是加拿大最重要的人工智能中心。

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世界级的AI宗师，Yoshua Bengio这一次也到论坛发表了主题演讲。他关注的目光已经从AI技术本身转化到AI的社会深层影响。他在论坛上呼吁人们，特别是各个政府对AI要有一个更开放、透明的态度，也要对AI的负面影响有充分准备。

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科学更像一个社区，科学家的成果是相互为基础的，并不像一个军事竞争关系。 人工智能祖师Yoshua Bengio

在会后，我采访了Yoshua Bengio，当问道，加拿大应该如何处理在中国和美国两大超级大国的AI肌肉竞赛时。Yoshua认为，他不认为存在一个人工智能超级力量竞赛。从全球环境来看，人工智能需要为人类福祉服务。而且并不需要是一个超级大国才能产生在人工智能领域有超级影响。他认为，科学更像一个社区，科学家的成果是相互为基础的，而不像一个军事竞争关系。

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多元文化

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蒙特利尔是加拿大最多元的城市，各种族裔混居带来了更多元和更有活力的人才结构和创新成果。这一次的创新创业论坛是和“蒙特利尔新科技- MontrealNewTech”非赢利组织共同举办的。论坛主持人之一，MontrealNewTech的团队领导者，也是Desjardins Lab的 “开放创新催化人 – Open Innovation Catalyst” Ilias Benjelloun是蒙特利尔创业创新界的活跃人物。

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我们谈论创造力，创造力来自多样化的思维。 Desjardins Lab的 “开放创新催化人” Ilias Benjelloun

在对Ilias Benjelloun的采访中，他谈到了蒙特利尔的多元文化给创新创业带来的好处。他说：“MontrealNewTech联合举办中加创新论坛合作的原因就是我们希望将不同文化社区连接在一起。我们面对的挑战是，虽然我们谈论很多‘多元文化’，其实我们还是在自己的封闭空间里。例如中国人社区大部分时间是在微信上…我们谈论创造力，创造力来自多样化的思维。”

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中国政府和大使馆支持

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作为中国政府积极吸引海外人才战略的一部分，也是延续上一届，中国留学人员创新创业大赛“春晖杯”是这一次的创新创业论坛的一部分。

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论坛上中国驻蒙特利尔大使馆的副总领事邢文健和主管教育和文化的领事熊胜登台发言。在会后，我向熊胜领事了解了一些“春晖杯”创业大赛的情况。

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他介绍说，春晖杯‘创业大赛目的是为了充分调动留学人员回国创业热情，汇聚留学人员创新创业项目。并且创造条件支持参赛者与国内高新技术产业开发区、留学人员创业园、大学科技园、风险投资机构和企业进行项目对接。

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他表示，5年来，大赛组委会成功拓展了6个海外分赛区，海外留学人员参赛项目的数量和质量显著提升。

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华人创业家

在论坛现场，我还遇到了以前采访过的一位以蒙特利尔为基地的创业家和投资人-赵明明先生。这一次除了参加论坛外，他还和他的搭档Steve Racine带来了一个新的创业项目- “SpinCV.com”。

SSpinCV的理念是希望革命性的改变企业招聘的模式，将找工作这件事从企业行为变成找工作个人的用户行为。

他谈到了他的这个新项目，SpinCV，项目虽然是在加拿大开发，但将以最快的速度进入和中国和印度市场。赵明明作为TTG Solution投资咨询公司的负责人，他还谈到中国对海外优质项目的投资热情和将北美医疗类项目结合中国资金和医疗系统的努力。

助力海外华人创新创业腾飞

和百年前的华人飘洋过海来做“苦力”谋生不同，现在的华人年轻一代已经站在像人工智能这样的世界创新最前头。第二届中加创新创业论坛在一个合适的时候，合适的地方-创新创业之城蒙特利尔延续了一个华人在海外奋斗和腾飞的使命。

如论坛主席赵杨平所说，“华人创业非常活跃的，但很多时候是单打独斗，融不进当地的创业社区，成功可能性就非常小。我们希望能够把华人创业社区建设起来，融入本地创业社区，使华人创业更容易成功。”

在随后的几个星期里，加拿大国际广播将陆续推出完整的现场采访，请继续关注。

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