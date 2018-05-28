冰山哪去了？来加拿大纽芬兰的游客失望

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加拿大的纽芬兰省素以美丽的海岸线、壮美的自然景色、多种多样的野生动物著名。

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每年的春天是在纽芬兰省近海观赏冰山的季节，但今年春天大自然不作美，纽芬兰近海出现的冰川很少，让不少奔着近距离观赏冰川来纽芬兰的加拿大游客和外国游客们失望而归。

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在纽芬兰省北部海域经营出海看冰山和看鲸鱼旅游项目的Trinity Eco-Tours公司老板Robert Bartlett说，今年冰山旅游季节在5月初开始后，到5月底为止他只看见不到10个冰山；而往年他怎么也能见到40到50个冰山。

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不过，在纽芬兰省南部海域经营游客出海看冰山旅游项目的Iceberg Quest Ocean Tours公司的船长 Barry Rogers仍然对今年会出现的冰山数量抱有希望；他说5月份出现的冰山少可能意味着6月份的冰山会多些。

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有关方面的统计数字显示，去年加拿大纽芬兰近海出现的冰山数量超过1千个，是少见的冰山丰产年。

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影响加拿大纽芬兰海域冰山数量多少的因素有多个，最主要的是冰山从格陵兰什么地方破裂开始向南部漂移、海洋环流、潮汐、风向和风力等。

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