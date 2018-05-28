加元对美元汇率遇到强劲逆风

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

国际油价的下跌、FAFTA谈判的不顺和特朗普政府要对进口汽车征收高额惩罚性关税等问题让过去几天外汇市场加元对美元的汇率不断下跌。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上星期五收市时1加元换0.7711美元，星期一开盘时1加元换0.7702美元。今年头5个月加元对美元的汇率已经下跌了3%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

观察家们认为，这个星期加元对美元的汇率会面临更大的下行压力，可能会跌破主要的技术支撑价位1加元比0.7640美元，下探1美元比0.76加元的新低位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个星期要关注的重点事件是美国特朗普政府给加拿大钢材和铝板产品进入美国市场的惩罚性关税的宽限是否会继续。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年4月底美国特朗普政府同意暂缓实施对加拿大、墨西哥进入美国市场的钢材和铝板征收惩罚性关税，条件是在5月底之前修改北美大陆自由贸易NAFTA的谈判取得进展，换句话说是加拿大和墨西哥作出重要让步。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但现在NAFTA谈判陷入僵局，这让美国特朗普政府对加拿大和墨西哥采取贸易战升级手段的可能性增加。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Rajeshni Naidu-Ghelani · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada