曼尼托巴公务员办公派对可以喝酒 但抽大麻？不行！

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今年七月，加拿大大麻正式合法化之后，很多地方的法律法规也要跟着改变，以适应联邦法律的变化。

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曼尼托巴省公务员委员会最近起草了一份大麻合法化之后，新的政府雇员行为规范，并会在大麻合法化之后正式执行。

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其中强调，尽管大麻合法化了，但是大麻依然不能够与酒精等同对待。因为“饮酒是被认可的社交场合习俗，但抽大麻不是”。

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比如，新规范中规定，政府雇员可以在办公室组织的派对上喝酒，也可以在休息时，到外面购买酒精类饮品，但不得开瓶，并需要放在较为隐蔽的地方。

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但是，想在办公时间抽大麻，那可不行。

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规定还称，在办公时间，禁止政府雇员藏有或是购买大麻。

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