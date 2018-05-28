庞巴迪又签下一个新订单，C 系列客机越来越走俏

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加拿大的庞巴迪公司和 airBaltic 航空公司签署了一个合同，这笔交易包括 airBaltic 公司购买 30 架大型C系列飞机的订单，同时包括再购买 30 架同一飞机的选项。

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加拿大广播公司报道说，这笔交易的总值为 29 亿美元 – 约合 38 亿加元。

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airBaltic 航空公司是庞巴迪 C 系列的第一个客户，此前已经从庞巴迪订购了20架 CS300 喷气式飞机，其中有 8 架已经在飞欧洲的航线。

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庞巴迪说，这笔交易使 airBaltic 成为欧洲最大的C系列客户和全球第二大 C 系列客户。

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与此同时，有了这个新订单， C系列飞机在全球的总订单数量已超过了400 架。

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节油 22%

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airBaltic 的首席执行官 Martin Gauss 在一份声明中说，作为最早使用 C 系列的客户，我们对相关的先进技术做出了前瞻性决定，从而使我们增加了可持续的盈利能力，从这一节油的飞机受益。

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声明继续说，CS300 飞机节油超过 22%，在维持低成本运营方面发挥着至关重要的作用。2017年，我们有突出增长，向世界展示了这种创新型飞机的独特能力和舒适性。

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上述新订单的交付将从2019 年第 4 季度开始。

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（RCI with CBC）

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